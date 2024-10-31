Паніка наростає? У Москві росіяни ховають НПЗ від безпілотників (фото)

Після "всіх збитих безпілотників" росіяни змушені захищати свої НПЗ від майбутніх атак

Після масштабної атаки в ніч на 1 вересня Московський нафтопереробний завод у районі Капотні обладнали протидронними захисними сітками. Підприємство забезпечує близько 40% потреб пального для Москви та Московської області.

Цей об'єкт входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Фотографії захисних конструкцій з'явилися у сервісі "Яндекс.Дзеркала" 13 жовтня. Інформацію про встановлення протидронних сіток також підтвердили російські військові блогери.

Посилили захист після атаки безпілотників у ніч на 1 вересня. За даними Reuters, під час нападу зазнала пошкоджень установка "Євро+". Її потужність становить 6 мільйонів тонн на рік, що дорівнює половині загальної потужності заводу з переробки нафти.

Мер російської столиці Сергій Собянін намагався применшити масштаби руйнувань. За його словами, пожежа, що виникла внаслідок атаки, пошкодила лише "окреме технічне приміщення". Очільник міста наголошував на відсутності загрози для роботи підприємства.

Подібні захисні заходи вже запроваджували на інших російських об'єктах. Зокрема, у червні протидронні сітки встановили над нафтопереробним заводом у Новошахтинську.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також писав, що в Курській області дрони завітали до Жєлєзногорська. Місто піддалося масштабній атаці "невідомих безпілотників", які, за запевненнями місцевої влади, нібито було збито.