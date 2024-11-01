Низка країн зобов'язалася допомогти повернути українських полонених: хто підписався

У канадському Монреалі низка держав взяла на себе зобов'язання надавати Україні допомогу у поверненні її громадян з російського полону та депортації. Повертати полонених та депортованих допоможуть у рамках сприяння реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це сказано у повідомленні Офісу президента України. Зазначається, що учасники узгодили комюніке, яке покликане сприяти поверненню полонених та депортованих українців.

Окрім цього, узгоджено низку пунктів для сприяння країнам у роботі з повернення полонених. Що саме будуть робити:

Шукати довірені країни-посередники для участі у переговорах з повернення військових, цивільних та дітей;

Створювати механізми, які дадуть українцям у Росії змогу отримувати консульські послуги;

Встановлювати дані про полонених та депортованих українців;

Встановлювати місцезнаходження полонених та депортованих українців, для чого буде сформована спеціальна група.

"У нас є відповідні зобов'язання. Ми створили мережу – це конкретні країни, які пообіцяли, що будуть предметно допомагати нам у справі повернення дітей", – сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зазначається, що допомагати Україні напряму будуть Катар, Ватикан, Південно-Африканська Республіка (ПАР), Литва та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Ці країни взяли на себе низку конкретних зобов'язань – посередництво у переговорах (Ватикан, Катар, ПАР, ОАЕ) та транзит (Катар, Литва).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.

Також "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок. А 19 жовтня Україна повернула додому 95 українських військовополонених та заручників Кремля. Серед них – відомий правозахисник, "азовці", які захищали Маріуполь та "Азовсталь" та засуджені "судами" до тюрми військовополонені.