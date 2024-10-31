Селидове повністю окупували? DeepState та Генштаб подають різні дані (оновлено)

Загарбники продовжують свій наступ

Російські окупанти завершили захоплення Селидового, а також окупували два інші населені пункти. Крім того, вони просунулися на північ від Вугледару.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітичного ресурсу DeepState. За даними Генштабу за минулу добу відбулося 134 бойові сутички, а найбільш гарячими були Покровський і Курахівський напрями, крім того, противник проявляє активність у напрямку Куп’янська.

UPD від 8:20 31 жовтня. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ не йдеться про окупацію Селидового. Однак військові не приховують, що бойові дії доволі активні на цьому відрізку фронту.

"Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове", — зазначали представники Генштабу.

Аналітики DeepState тим часом зазначають, що за добу супротивник повністю зайняв Селидове, а також Вишневе, що за пару кілометрів на захід. Також вони захопили Зоряне, що на схід від Курахівки. Крім того, їхнє просування спостерігається в районі Нововодмитрівки.

Ситуація 29 жовтня

Ситуація 30 жовтня

На південний захід від цього району росіяни закрили "прогалину" між Новоукраїнкою та Богоявленкою.

Ситуація 29 жовтня

Ситуація 30 жовтня

Як повідомлялося раніше, у ЗСУ кажуть, що ситуація в Донецькій області залишається складною і місцями доводиться відступати, проте про обвал фронту не йдеться.

Разом з тим, влада Покровська каже, що місто незабаром закриє на в’їзд і виїзд, а тому тим небагатьом мешканцям варто негайно його покинути, оскільки опалювального сезону там не буде.