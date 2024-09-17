Чи можуть мобілізувати з епілепсією: хвороби, з якими дають відстрочку

З деякими захворюваннями нервової системи не беруть до армії

Зміни до законодавства про мобілізацію передбачають нові критерії у визначення придатності до військової служби. Зокрема, детально прописані захворювання, які можуть стати підставою для визнання призовника непридатним.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", визначено перелік громадян, які не підлягають призову. До цих категорій входять особи, які мають серйозні захворювання нервової системи.

Чоловіки, які страждають на епілепсію, мають право на відстрочку від призову, якщо у них фіксуються часті епілептичні напади або виражені психічні розлади. Також не підлягають мобілізації особи з наступними діагнозами:

швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій запальні захворювання ЦНС — менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньодзвінковий абсцес;

прогресуючі, зі значними порушеннями функцій — системні атрофії, церебральний параліч, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, всі види дистоній, крім вегетосудинної.

Також до цього списку входять швидко прогресуючі, зі значними порушеннями функцій хвороби периферичної нервової системи.

Нагадуємо, що мобілізації не підлягають особи з певними розладами психіки. Так, виключають із військового обліку людей, які мають:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

До цього списку також входить глибока і важка розумова відсталість, коли людина через інтелектуальні обмеження не здатна виконувати завдання військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати з гепатитом або іншими інфекційними хворобами. Деякі громадяни можуть проходити службу у військових частинах забезпечення.