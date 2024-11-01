Берут ли в армию с больными почками: болезни, с которыми исключают из учета

Отсрочку можно получить с камнями в почках

Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку по состоянию здоровья. В частности, мужчины с тяжелыми заболеваниями мочеполовой системы могут получить освобождение от военной службы, если диагноз подтвержден медицинской документацией.

В статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прописано, с какими заболеваниями не берут в армию. К ним относятся и заболевания почек.

По заключению военно-врачебной комиссии могут исключить из военного учета граждан, в которых:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии;

болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках) , киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие;

, киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие; болезни мужских половых органов со значительными нарушениями функций гиперплазия, аденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Кроме того, подобные нормы касаются и военнообязанных женщин. Их исключают из учета, если у них диагностированы серьезные заболевания органов малого таза, а именно:

воспалительные болезни органов малого таза со значительными нарушениями функций – сальпингит, оофорит, воспаление матки или шейки матки, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные болезни влагалища и вульвы;

невоспалительные болезни женских половых органов со значительными нарушениями функций — эндометриоз, выпадение половых органов, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, киста яичника или желтого тела, эрозия и дисплазия шейки матки и т.д.

Следует отметить, что диагноз должен быть подтвержден медицинской документацией и заключением ВВК. Только наличие такого подтверждения позволит освободиться от военной службы.

Напомним, на военную службу не берут людей с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. Среди болезней, которые могут стать основанием для признания лица непригодным к военной службе:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета ;

; нарушение других эндокринных желез.

Также в перечень входят люди с нарушением обмена веществ, в том числе имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от обязанности прохождения военной службы.

Ранее "Телеграф" писал о болезнях нервной системы, с которыми мужчину могут признать непригодным. Законодательство четко определяет список заболеваний, которые могут стать основанием для отсрочки от военной службы.