Кого не мобилизуют в Украине с 1 ноября 2024 года: список лиц

В законе четко указано

В Украине продолжается обязательная мобилизация военнообязанных, однако есть несколько категорий граждан, которых с 1 ноября не могут призвать. Но это не отменяет того, что им все же могут вручить повестку.

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" представлен полный перечень лиц, не подлежащих мобилизации. Обычно эти граждане могут получить отсрочку.

Кого не мобилизуют с 1 ноября:

человека, имеющего бронь;

лицо с подтвержденной инвалидностью;

непригодное к службе лицо по итогам ВЛК, но даже если временно, ведь тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья;

гражданина, у которого супруг, родители или родители супруга имеют инвалидность первой или второй группы (тогда предоставляется отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом);

лицо, близкие родственники которого погибли в период АТО на Донбассе или их признали пропавшими без вести;

лицо, имеющее на иждивении трое и более детей, или опекуна;

люди, воспитывающие несовершеннолетнего тяжелобольного ребенка или ребенка с инвалидностью;

служащие, занимающие дипломатические должности, нардепы, судьи;

студенты, научные работники учреждений высшего или высшего образования и научных организаций, имеющих ученую степень;

члены семьи (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной или полнородный брат или сестра) людей, которым было присвоено звание Герой Украины посмертно, за мужество, проявленное в период Революции Достоинства.

Напомним, что есть определенная категория людей, которым не следует продолжать отсрочку от мобилизации после 9 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и кто не может по закону вручить повестку в Украине.