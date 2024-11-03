Погода різко погіршиться: де чекати снігу та сильного вітру 4 листопада
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У понеділок, 4 листопада, погода значно погіршиться, а у семи регіонах України очікуються опади. Це пов'язано з проходженням активного циклону територією нашої країни.
Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, очікується суттєве посилення вітру до небезпечних значень.
Штормовий північно-західний циклон у понеділок зіпсує погоду у більшості областей нашої країни. Очікується суттєве посилення вітру до небезпечних значень, різкі коливання атмосферного тиску, а також опади у змішаній формі – дощ із мокрим снігом та снігова крупа.
Так, у понеділок, 4 листопада, в Україні очікується нестійка погода. На Лівобережжі, а також місцями у західних областях пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи.
Очікується посилення північно-західного вітру до 17-24 м/с (за винятком Закарпаття). Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, удень +6…+11 °С, на північному сході та в Карпатах 0…+5 °С.
За прогнозами "Укргідрометцентру", у понеділок, 4 листопада, у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях випаде сніг.
При цьому денна температура у цих регіонах уночі буде від -1 до 0 морозу. А денна температура становитиме +1…+7 градусів тепла.
В інших регіонах очікується похмура погода з мінливою хмарністю. Удень +6…+11 °С, а вночі -2…+3 °С.
Цікаво, що в Одеській і Миколаївській областях буде вдень від +9 до +11 градусів тепла, а вночі +1…+3 °С.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у листопаді в Україні. На початку місяця у більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа.