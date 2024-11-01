Директор експертно-аналітичного центру "Діалог" спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, чому погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня

До хорошого звикаєш швидко. Особливо, якщо це добре — така важлива штука, як світло в домі. Півтора місяця наявності світла без відключень стали цілком достатнім часом, щоб звикнути до цієї краси. Схоже, вже наступного тижня лафа може закінчитися.

Енергетики — у переважній більшості — в оцінці ситуації зі світлом взимку відзначаються прагматизмом. Й чесно кажуть, що можливі різні сценарії. Але після втрати 9 гігаватів потужності генерації після російських атак в будь-якому разі, зрозуміло, що буде складно.

"Втрачені 9 ГВт установленої потужності — це приблизно половина того, що нам буде потрібно взимку. Минулої зими максимум у нас було 18 ГВт", — констатував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Британська Financial Times з посиланням на розрахунки цієї компанії повідомляє, що за найкращого сценарію, цієї зими Україна зіткнеться з п'ятигодинними щоденними відключеннями електроенергії. І це за умови, що Росія більше не атакуватиме енергосистему і температура не впаде нижче від -15℃.

Основна проблема цієї зими полягає в пошкодженні основних електростанцій, а не підстанцій, більшість з яких захищені укриттями й швидко ремонтуються, пояснює колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Дефіцит та відключення неминучі. Питання в тому, наскільки вони будуть великими чи малими, і це залежить від того, наскільки добре захищені електростанції. Протиповітряна оборона є критично важливою, і децентралізація має відбуватися паралельно", — сказав він.

Тому так і вибивається із переліку реалістичних оцінок ситуації в енергетиці запевнення головного енергетика — міністра Галущенко. Який запевняв, що Україна здатна пережити зиму 2024—2025 років взагалі без систематичних відключень електроенергії. "При умові якщо російські війська не знищать ключові енергооб'єкти".

Після зниження добової середньої температури у жовтні енергосистема вже спостерігає відчутне зростання споживання. А з приходом холодів листопада питання відключень із теоретичного ризикує дуже швидко перекочувати у розряд практичних реалій. Тому споживачам важливо бути готовим до реалістичних оцінок ситуації у вітчизняній енергетиці.

І от член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко попереджає, що погодинні графіки відключення електроенергії можуть початися вже з наступного тижня через відчутне зниження температури:

"Для балансування енергосистеми необхідно буде задіяти більш суттєві заходи — такі як аварійна допомога від операторів суміжних країн. Але до застосування аварійної допомоги необхідно максимально використати власні ресурси. В разі, якщо НЕК "Укренерго" не вдасться витримати баланс енергосистеми, буде застосування графіків відключень".

Водночас Величко пояснив, чому аварійна допомога з Європи не стане для нашої країни чарівним джокером-порятунком: через зниження температури зросте споживання і в європейських країнах, що призведе до зростання цін на електроенергію, в тому числі через зменшення частки відновлювальних джерел енергії. І це вплине на можливості комерційного імпорту електроенергії через чинні на спотовому ринку України обмеження ціни електроенергії — прайс-кепи.

В цій ситуації заслуговують уваги висновки тих, хто безпосередньо прийматиме рішення про відключення — керівництва "Укренерго". Тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт повідомив, що в компанії готуються до трьох можливих сценаріїв проходження цієї зими.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають, — продовження масованих атак Росії на об'єкти генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин",— запевняє Брехт.

Ці оцінки у цілому збігаються із висновками експертів ринку енергетики. Зокрема, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики схильний вважати, що за температурі до 0℃ відключення світла нам не загрожують.

"Але цей прогноз стосується перебігу подій без обстрілів енергосистеми. Якщо все працюватиме, українці матимуть доступ до електроенергії. Так, з урахуванням імпорту. Так, це буде складно, але все буде", — каже експерт.

Вже за температури від 0 до -5℃ — ситуація буде хитка, констатує Харченко. Під час цього періоду можливі короткотермінові відключення. Вони можуть тривати від 2 до 4 годин максимум.

Якщо ж температура повітря опуститься нижче і настануть морози, які триватимуть два-три тижні, — тоді можуть відбуватися відключення і до 8 годин.