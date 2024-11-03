Погода резко ухудшится: где ждать снега и сильного ветра 4 ноября

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

В понедельник, 4 ноября, погода значительно ухудшится, а в семи регионах Украины ожидаются осадки. Это связано с прохождением активного циклона по территории нашей страны.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, ожидается существенное усиление ветра до опасных значений.

Штормовой северо-западный циклон в понедельник испортит погоду в большинстве областей нашей страны. Ожидается существенное усиление ветра до опасных значений, резкие колебания атмосферного давления, а также осадки в смешанной форме — дождь с мокрым снегом и снежная крупа.

Так, в понедельник, 4 ноября, в Украине ожидается неустойчивая погода. На Левобережье, а также местами в западных областях пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снежной крупы.

Ожидается усиление северо-западного ветра до 17 – 24 м/с (за исключением Закарпатья). Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, днём +6…+11 °С, на северо-востоке и в Карпатах 0…+5 °С.

По прогнозам "Укргидрометцентра", в понедельник, 4 ноября, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областях выпадет снег.

При этом дневная температура в этих регионах ночью будет от -1 до 0 мороза. А дневная температура от +1 до +7 градусов тепла.

В других регионах ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Днем +6…+11 °С, а ночью -2…+3 °С.

Интересно, что в Одесской и Николаевской областях будет днем от +9 до +11 градусов тепла, а ночью +1…+3 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в ноябре в Украине. В начале месяца в большинстве регионов северной и восточной Европы ожидается неустойчивая погода. За счёт активизации циклонической деятельности и атмосферных фронтов прогнозируются дожди, мокрый снег и снежная крупа.