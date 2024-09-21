Ніяких "не умичай": як українською правильно поставити на місце "розумника"

Існує кілька дотепних варіантів

В українській мові існує багато відповідників до російської кальки чи фразеологізмів. Так, і словосполучення "не умничай" вважається суржиком, який ліпше оминати.

"Телеграф" розповість, як правильно казати "не умничай" та влучно заміняти його у мові.

Зауважимо, що цей вислів вживається зазвичай в побутових та неформальних ситуаціях. Часто його використовують як реакцію на нав'язливе прагнення людини проявити свої знання чи висловити пораду у непотрібний час.

Українською вислів "не умничай" не перекладається дослівно, тому до нього існує кілька відповідників.

Як українською буде "не умничай":

"не мудруй" — коли співрозмовник вдається до зайвих роздумів і ускладнює ситуацію;

— коли співрозмовник вдається до зайвих роздумів і ускладнює ситуацію; "не хитруй" — якщо людина намагається по-розумному викрутитися із ситуації;

— якщо людина намагається по-розумному викрутитися із ситуації; "не вигадуй" — більш м'який варіант прохання припинити надумувати;

— більш м'який варіант прохання припинити надумувати; "не розумуй" — підходить для неформального, дружнього спілкування.

Є ще один, довший варіант, який ліпше застосовувати під час дружнього спілкування — "не будь такий розумний". Також можна використовувати фразеологізми "Не вчи вченого їсти хліба печеного" або "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Нагадаємо, українською не правильно казати, що йдеш "по питаннях", "по справах" або "по питанням", "по справам".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно спитати про кінець черги українською.