В ГУР розповіли, що дрон MAGURA змінився та чи зможе він замінити флот Україні (відео)

Цей безпілотник називають найрезультативнішим морським дроном

Українські морські дрони стали справжнім покаранням для Росії. Не маючи повноцінного великого флоту, Україна все ж таки встановлює домінування на Чорному морі. Один з морських дронів, який закарбував себе у хроніках війни — безпілотник головного управління розвідки Міноборони MAGURA V5.

Однак з моменту свого тріумфу у 2023 році, дрони не перестають розвиватися. Наразі це вже платформа, а не окрема зброя. Про це в етері телеканалу "Ми Україна" розповів командир спецпідрозділу ГУР МО "Group 13".

"Це багатофункціональна платформа. На неї можна встановлювати різного типу обладнання. Ми працюємо з ракетами, ми розуміємо, що фактично на морі зараз повне наше домінування — нам необхідно ще отримати тепер домінування над Чорним морем в повітрі", — розповів "Тринадцятий". На MAGURA використовуються ракети "вода-повітря", по суті це свого роду плавуча ППО.

Технічні характеристики MAGURA V5

Довжина такого дрона 5,5 м, а ширина півтора метра. Повністю споряджений він важить понад тонну. При цьому бойова частина — 250 кілограмів. Максимальна дальність використання — до 800 км, операційний радіус дії — до 400 км. Максимальна швидкість, яку може розвинути дрон 78 км/год, проте крейсерська швидкість майже вдвічі нижча — 41 км/год. Цей дрон здатен бути не тільки ударним, а й розвідником, виконувати пошуково-рятувальні роботи, ввести протимінну діяльність. Він має три способи навігації. Точна вартість безпілотника не називається, за деякими оцінками приблизна вартість близько 10 млн грн.

Успішні операції MAGURA V5 та чи замінять дрони флот

MAGURA V5 вже успішно потопив щонайменше 9 російських кораблів, вдвічі більше підбив. Дрони почали з 23 травня 2023 року, коли був уражений розвідувальний корабель "Іван Хурс". На рахунку дрона Magura V5: корабель проєкту 22160 "Сергій Котов", десантні катери "Д-144 Серна" та "Д-295 Акула", ракетний катер "Івановець", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", інші катери різних типів.

Подальший розвиток MAGURA V5

Голова спецгрупи ГУР вважає, що флот буде існувати паралельно з дронами принаймні в найближчі 5-10 років: "Вони не замінять великі військові кораблі, але в далекому майбутньому — так". При цьому безпілотник MAGURA постійно вдосконалюється. "Цей борт, який ви бачите тут, в порівняні з тим, який був рік назад, він візуально виглядає так само, дуже схожий, але всередині це абсолютно інший продукт. Ми в майбутньому вийдемо за межі цього корпусу, він буде змінений і будуть другі двигуни стояти", — розповів "Тринадцятий", додавши, що найперші зміни стосуються "електронного начиння".

Раніше "Телеграф" розповідав, як Україна використовує дрони зі штучним інтелектом проти Росії. Такі дрони здатні здолати системи радіоелектронної боротьби противника.