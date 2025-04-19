"Сполучені Штати відступлять": у Держдепартаменті підтвердили заяву Рубіо щодо мирних переговорів

Рубіо надав Рютте відомості про так звану "мирну пропозицію", яку США представили Україні та Росії

Державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 18 квітня дійсно оголосив офіційну позицію США щодо встановлення миру в Україні. Якщо найближчим часом не буде чіткого шляху до миру в Україні, США відмовляться від посередництва у мирних переговорах між Києвом та Кремлем.

Про це сказано в офіційній заяві Державного департаменту США, яку опублікувала спікер установи Теммі Брюс. Вона зазначила, що Рубіо надав Рютте відомості про так звану "мирну пропозицію", яка була представлена українським дипломатам у Парижі та російським представникам за допомогою телефону.

"Державний секретар Марко Рубіо… висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів на те, що цю пропозицію буде ухвалено і вона призведе до міцного і міцного миру в Україні. Секретар наголосив, що, хоча наша нація прагне допомогти покласти край війні, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль із посередництва у мирі", – сказано у заяві.

Втім, довіра до слів Рубіо не дуже велика. Так, за даними ЗМІ, США запропонували союзникам мирну ініціативу щодо завершення війни в Україні, яка передбачає низку поступок з української сторони на користь Росії – та жодних поступок з боку Кремля. План нібито передбачає збереження під контролем Москви окупованих територій, послаблення санкцій проти РФ та відмову України від прагнення вступити до НАТО. Натомість Росія повинна погодитися на повне припинення вогню.

Щобільше, Сполучені Штати готові визнати окупований український Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Втім, якщо Вашингтон спробує це реалізувати, на нього чекає низка проблем, оскільки для України це "червона лінія", а Європа ніколи не визнає окупацію росіянами українських земель.

Додамо, що заява Рубіо спричинила хвилю обурення серед українців. Зараз набирають популярності меми на адресу американського уряду, який вкотре "перевзувся", змінивши позицію щодо війни в Україні. У таких дописах часто використовують образ клоуна як символ того, наскільки абсурдно виглядає така зміна риторики. Мем натякає: спершу були гучні обіцянки, а потім — нові виправдання та зміщення фокусу.