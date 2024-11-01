Смертоносні дрони: Україна активно оснащує безпілотники штучним інтелектом, результати вражають

Дрон з ШІ може подолати системи РЕБ противника, які "заточені" на порушення зв'язку між пілотом та дроном

Україна активно модернізує свої безпілотники, щоб збільшити їхню ефективність на полі бою. Українські спеціалісти почали оснащувати дрони штучним інтелектом, щоб забезпечити високоточне ураження цілей – і це дуже добре працює.

Про це пише інформаційне агентство Reuters. Модифіковані дрони можуть самостійно знаходити та вражати цілі навіть в умовах радіоелектронної протидії, яка зазвичай фатальна для дронів на ручному керуванні.

На цей момент на ринку існує вже кілька десятків рішень виключно від українських виробників. Вони закуповуються та постачаються до Сил оборони України, заявили в Міноборони. Частіше за все дрони з ШІ застосовують в спеціальних операціях завдяки можливостям, які дає така модифікація.

Дрон з ШІ може подолати системи РЕБ противника, які "заточені" на порушення зв'язку між пілотом та дроном. Останнім часом українські спеціалісти замислюються над тим, щоб встановити ШІ на дрони-перехоплювачі, які полюють на великі розвідувальні безпілотники росіян. Російським операторам вже зараз дуже важко виводити свої "Орлани" та "Зали" з-під удару FPV-дронів, а з ШІ це взагалі стане майже неможливим.

Нагадаємо, що Україна розробляє спеціальні зенітні дрони для того, щоб полювати на ворожі безпілотники. Інформація про одну з таких розробок — дрон Sting, з'явилася напередодні. За даними іноземних джерел його розробляють українські інженери групи "Дикі шершні", які вже відомі своїми розробками надзвичайно потужних FPV-безпілотників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таємничий дрон Phoenix Ghost від США, це не один літальний апарат, а сімейство БПЛА. Оприлюднили частину характеристик.