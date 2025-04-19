США планують зрадити Україну? У Трампа хочуть "визнати" окупований Крим російським, пише Bloomberg

Європа не буде визнавати будь-які окуповані українські території російськими незалежно від того, яку позицію займе Вашингтон

Сполучені Штати готові визнати тимчасово окупований російським режимом український Крим російським, на чому давно наполягає Кремль. Зробити це планується нібито у рамках так званої "мирної угоди" про припинення війни між Україною та Росією. Втім, якщо Вашингтон спробує це реалізувати, на нього чекає низка проблем, оскільки для України це "червона лінія", а Європа ніколи не визнає окупацію росіянами українських земель.

Про це повідомило інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на власне джерело, знайоме з планами Білого дому. Видання зазначає, що це є останнім сигналом того, що президент США Дональд Трамп планує укласти так звану "мирну угоду" з росіянами за рахунок України.

При цьому видання ставить під сумнів заяву державного секретаря США Марко Рубіо, яку він зробив 18 квітня у Парижі. Рубіо заявив, що американська адміністрація нібито готова відмовитися від посередництва в укладенні миру в Україні, якщо не буде швидкого прогресу. Таким чином, пропозиція про визнання Криму російським, що є давньою мрією Кремля, може бути останнім способом для США схилити Росію до мирних переговорів.

"Це може підірвати міжнародні закони та договори, що забороняють захоплення земель із застосуванням сили. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територією Москві. Але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання суверенітету Росії в Криму", – сказано у повідомленні.

При цьому інші джерела видання підтвердили, що питання визнання Криму обговорювалося, але остаточного рішення все ще не ухвалено. Ще один чиновник уряду США, який знайомий з перебігом переговорів, взагалі відмовився коментувати щось із цього приводу. Європейський чиновник сказав журналістам у відповідь на їхнє питання, що плани США не призведуть до остаточного врегулювання, а Європа не буде визнавати будь-які окуповані українські території російськими незалежно від того, яку позицію займе Вашингтон.

Зазначимо, за даними ЗМІ, США запропонували союзникам мирну ініціативу щодо завершення війни в Україні, яка передбачає низку поступок з української сторони на користь Росії – та жодних поступок з боку Кремля. План нібито передбачає збереження під контролем Москви окупованих територій, послаблення санкцій проти РФ та відмову України від прагнення вступити до НАТО. Натомість Росія повинна погодитися на повне припинення вогню.