В ГУР рассказали, что дрон MAGURA изменился и сможет ли он заменить флот Украины (видео)

Этот беспилотник называют самым результативным морским дроном

Украинские морские дроны стали настоящим наказанием для России. Не имея полноценного крупного флота Украина все же устанавливает доминирование на Черном море. Один из морских дронов, запечатлевший себя в хрониках войны – беспилотник главного управления разведки Минобороны MAGURA V5.

Однако с момента своего триумфа в 2023 году дроны не перестают развиваться. Пока это уже платформа, а не отдельное оружие. Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал командир спецподразделения ГУР МО "Group 13".

"Это многофункциональная платформа. На нее можно устанавливать разного типа оборудования. Мы работаем с ракетами, мы понимаем, что фактически на море сейчас полно наше доминирование — нам необходимо еще получить теперь доминирование над Черным морем в воздухе", — рассказал "Тринадцатый". На MAGURA используются ракеты "вода-воздух", по сути это своего рода плавучая ПВО.

Технические характеристики MAGURA V5

Длина такого дрона 5,5 м, а ширина в полтора метра. Полностью снаряженный он весит более тонны. При этом боевая часть – 250 килограммов. Максимальная дальность использования – до 800 км, операционный радиус действия – до 400 км. Максимальная скорость, которую может развить дрон 78 км/ч, однако крейсерская скорость почти вдвое ниже – 41 км/ч. Этот дрон способен быть не только ударным, но и разведчиком, выполнять поисково-спасательные работы, ввести противоминную деятельность. Он имеет три способа навигации. Точная стоимость беспилотника не называется, по некоторым оценкам приблизительная стоимость около 10 млн грн.

Успешные операции MAGURA V5 и заменят ли дроны флот

MAGURA V5 уже успешно потопил не менее 9 российских кораблей, вдвое больше подбившего. Дроны начали с 23 мая 2023 года, когда был поражен разведывательный корабль "Иван Хурс". На счету дрона Magura V5: корабль проекта 22160 "Сергей Котов", десантные катера "Д-144 Серна" и "Д-295 Акула", ракетный катер "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников", другие катера разных типов.

Дальнейшее развитие MAGURA V5

Глава спецгруппы ГУР считает, что флот будет существовать параллельно с дронами по крайней мере в ближайшие 5-10 лет: "Они не заменят большие военные корабли, но в далеком будущем — да". При этом беспилотник MAGURA постоянно усовершенствуется. "Этот борт, который вы видите здесь, по сравнению с тем, какой был год назад, он визуально выглядит так же, очень похож, но внутри это совершенно другой продукт. Мы в будущем выйдем за пределы этого корпуса, он будет изменен и будут другие двигатели стоять", — рассказал "Тринадцатый", добавив, что самые первые изменения касаются "электронной утвари".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина использует дроны с искусственным интеллектом против России. Такие дроны способны преодолеть системы радиоэлектронной борьбы противника.