Україна втрачає середню та вищу освіту: вчений опублікував тривожне спостереження

Молоді фізики-експериментатори не витягують теоретичної фізики

В Україні стрімко погіршується якість освіти. При цьому ситуація вже почала ставати дуже плачевною у технічних сферах.

Про це написав колишній міністр економіки, професор університету Піттсбурга (США) Тимофій Мілованов. У такий спосіб він відреагував на повідомлення завідувача лабораторії прикладної фізики НАН Сергія Шарапова.

Шарапов зазначив, що раніше на фізичному факультеті всіх студентів та теоретиків та експериментаторів навчали за єдиним курсом лінійної алгебри, матаналізу та фізики.

Однак зараз рівень освіти настільки впав, що студенти експериментальної фізики просто не можуть витягнути курси з вищої математики та теоретичної фізики та надходять пропозиції навчати теоретиків окремо.

"Виходить так, що створюється новий клан людей, які мають мистецтво правильного розкриття дужок, яких можна буде далі навчати математичним абстракціям, і які потім будуть здатні опанувати квантову механіку. Залишається тільки підібрати гарну назву для цього клану в Україні", — написав учений.

Своєю чергою, Мілованов зазначив, що такими темпами від освіти в Україні нічого не залишиться.

"Якщо ми не схаменемося, як суспільство, і не зробимо освіту всього суспільства пріоритетом, у нас не буде України незалежно від того, як закінчиться війна", — зазначив він.

Як відомо, зарплати у сфері освіти залишаються одними із найнижчих по Україні. Менше освітян отримують хіба що працівники бібліотек, музеїв та інших закладів культури.