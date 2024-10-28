Аналітик та економічний експерт Олексій Кущ про проблеми сучасної української освіти

Два роки пандемії, три роки війни.

У нас розгортається справжня катастрофа у системі вищої та середньої освіти.

Проблема системна і навіть поколінна.

Незалежне міжнародне тестування показало минулого року масштаб проблеми: 60% школярів не дотягують до базового рівня знань з математики, природничих наук та роботи з текстами.

Наприклад, не можуть скласти дроби з різними знаменниками або навіть скоротити дріб.

Німецький економіст Бруно Кналл у 1963 році написав книгу "Роль та значення професійної освіти в рамках планування розвитку".

Ключова ідея, яка потім стала модифікацією теорії "порочного кола злиднів", приблизно така:

"…. відстала економіка не дозволяє виділити достатніх засобів для розвитку освіти та професійної підготовки та перепідготовки кадрів, що призводить до низького рівня кваліфікації робочої сили, постійної нестачі фахівців, що у свою чергу призводить до низької продуктивності праці, а значить ще більше сприяє відсталості економіки яка не може виділити достатніх засобів для подолання існуючої тенденції…".

Це приблизно одне з "кіл злиднів", що закольцювалися в Україні, про яке я писав ще до війни.

Будь-яка освітня система — це підготовка людського капіталу відповідно до внутрішнього попиту реального сектору економіки.

Для кого ми готуємо конструкторів, технологів, авіаторів, науковців, якщо у нас закриваються заводи та скорочуються наукові інститути?

На світанку незалежності українська економіка за рівнем складності (дані лабораторії економічної складності Хаусмена та Ідальго) входила до топ-40, випереджаючи сусідів.

Зараз ми опустилися нижче за 50-е місце і поступаємося майже всім регіональним конкурентам.

А буде ще гірше, адже ми йшли не до моделі національної промислової політики та реновації індустріального ядра, а до моделі "простих рішень та ще більш простих результатів".

У нас немає кореляції між державною економічною політикою і освітнім замовленням та структурою абітурієнтів. Між попитом на професії з боку бізнесу та пропозицією професій з боку ВНЗ.

Точніше сказати, є повний дисбаланс.

Система освіти в успішних країнах базується на кластерному розвитку. У цьому її успіх.

Будь-який ВНЗ має бути генератором потоку знань та інновацій.

Відбутися це може лише в тому випадку, якщо він є одним з елементів технологічного кластера поряд з підприємствами реального сектору та науковими інститутами.

ВНЗ формують людський капітал, наука — генерує інновації, промисловість формує на них попит.

Найкращі клініки на заході – університетські.

В якості центрів трансферту інновацій для забезпечення їх дифузії в економіці, виступають державні та ринкові механізми, що виконують центральну роль у кластерній моделі розвитку.

З боку держави – центри трансферту інновацій та знань.

З боку бізнесу: бізнес-ангели та ментори.

На центрах трансферту інновацій та кластерному розвитку засновано, наприклад, польське економічне диво.

Потім формуються міжсекторальні перетікання знань та інновацій, як це відбувається при взаємодії кластерів у Нідерландах.

А от у сервісно-сировинній економіці розумні справді не потрібні.

Джерело: Facebook- сторінка Олексія Куща.