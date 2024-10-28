В Україні розгортається справжня катастрофа у системі освіти - Олексій Кущ
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Аналітик та економічний експерт Олексій Кущ про проблеми сучасної української освіти
Два роки пандемії, три роки війни.
У нас розгортається справжня катастрофа у системі вищої та середньої освіти.
Проблема системна і навіть поколінна.
Незалежне міжнародне тестування показало минулого року масштаб проблеми: 60% школярів не дотягують до базового рівня знань з математики, природничих наук та роботи з текстами.
Наприклад, не можуть скласти дроби з різними знаменниками або навіть скоротити дріб.
Німецький економіст Бруно Кналл у 1963 році написав книгу "Роль та значення професійної освіти в рамках планування розвитку".
Ключова ідея, яка потім стала модифікацією теорії "порочного кола злиднів", приблизно така:
"…. відстала економіка не дозволяє виділити достатніх засобів для розвитку освіти та професійної підготовки та перепідготовки кадрів, що призводить до низького рівня кваліфікації робочої сили, постійної нестачі фахівців, що у свою чергу призводить до низької продуктивності праці, а значить ще більше сприяє відсталості економіки яка не може виділити достатніх засобів для подолання існуючої тенденції…".
Це приблизно одне з "кіл злиднів", що закольцювалися в Україні, про яке я писав ще до війни.
Будь-яка освітня система — це підготовка людського капіталу відповідно до внутрішнього попиту реального сектору економіки.
Для кого ми готуємо конструкторів, технологів, авіаторів, науковців, якщо у нас закриваються заводи та скорочуються наукові інститути?
На світанку незалежності українська економіка за рівнем складності (дані лабораторії економічної складності Хаусмена та Ідальго) входила до топ-40, випереджаючи сусідів.
Зараз ми опустилися нижче за 50-е місце і поступаємося майже всім регіональним конкурентам.
А буде ще гірше, адже ми йшли не до моделі національної промислової політики та реновації індустріального ядра, а до моделі "простих рішень та ще більш простих результатів".
У нас немає кореляції між державною економічною політикою і освітнім замовленням та структурою абітурієнтів. Між попитом на професії з боку бізнесу та пропозицією професій з боку ВНЗ.
Точніше сказати, є повний дисбаланс.
Система освіти в успішних країнах базується на кластерному розвитку. У цьому її успіх.
Будь-який ВНЗ має бути генератором потоку знань та інновацій.
Відбутися це може лише в тому випадку, якщо він є одним з елементів технологічного кластера поряд з підприємствами реального сектору та науковими інститутами.
ВНЗ формують людський капітал, наука — генерує інновації, промисловість формує на них попит.
Найкращі клініки на заході – університетські.
В якості центрів трансферту інновацій для забезпечення їх дифузії в економіці, виступають державні та ринкові механізми, що виконують центральну роль у кластерній моделі розвитку.
З боку держави – центри трансферту інновацій та знань.
З боку бізнесу: бізнес-ангели та ментори.
На центрах трансферту інновацій та кластерному розвитку засновано, наприклад, польське економічне диво.
Потім формуються міжсекторальні перетікання знань та інновацій, як це відбувається при взаємодії кластерів у Нідерландах.
А от у сервісно-сировинній економіці розумні справді не потрібні.
Джерело: Facebook- сторінка Олексія Куща.
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