В Україні відкликають лімітовану партію популярного пива та просять його навіть не відкривати

Важлива інформація для поціновувачів пінного

Корпорація Carlsberg відкликає з ринку частину партії лімітованого пастеризованого темного пива "Львівське Різдвяне". Це рішення викликане виявленням дефекту в скляних пляшках.

Йдеться про тару об’ємом 0,5 літра, яка була вироблена 03.10.24. Інформація про це з’явилась на сайті Держпродспоживслужби України.

Відомо, що частину партії пива "Львівське Різдвяни" було розлито у пляшки невідповідної якості. Споживачів просять уважно поставитися до цієї інформації та не відкривати та не вживати пива з проблемної партії.

"Під час внутрішньої системи інспектування компанією було виявлено дефект скляної спайки між сторонами пляшки. Незважаючи на те, що при контрольних перевірках у партії готової продукції цього дефекту виявлено не було, компанія вважає за необхідне вилучити з продажів продукти в зазначеному пакуванні", — йдеться у повідомленні.

При виявленні продукту з датою виробництва 03.10.2024 09-12 годин та 18-19 годин не відкривати пляшку і не вживати продукт. Товар необхідно повернути через місце придбання або зателефонувати на гарячу лінію виробника за номером — 0800 3000 80.

Ця інформація стосується виключно лімітованої партії темного пастеризованого пива "Львівське Різдвяне" у скляних пляшках об’ємом 0,5 літрів.

Нагадаємо, в Україну минулого року ввезли небезпечний для здоров’я людини мікс заморожених морепродуктів. У продукції виявили перевищення рівня небезпечного канцерогену кадмію.

При попаданні в організм він завдає шкоди нервовій, дихальній та травній системам. У разі попадання великої кількості речовини в організм у людини може розвинутись анемія, гіпертонія і навіть ураження печінки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що взимку на українських прилавках з’явився чай із токсичною речовиною у складі. У сумішах із жасмином китайського походження виявили хлорпірифос та інші залишки пестицидів.