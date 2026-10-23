В "АТБ" обвалилася ціна на пральний порошок: упаковка подешевшала майже на 250 грн

Мийний засіб Aqua Puder Color у м’якій упаковці продають за 421,90 грн замість 671,50 грн

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У супермаркетах "АТБ" покупців чекають вигідні акційні пропозиції на популярні товари. Зі знижками можна придбати шоколад, морозиво, чай, каву, молочну продукцію, напої, м’ясні вироби, а також засоби для прання, гігієни та догляду за собою.

Серед акцій варто придивитися й до побутової хімії: ціна на синтетичний мийний засіб Ariel Aqua Puder Color у м’якій упаковці вагою 3 кг впала з 671,50 грн до 421,90 грн. Детальніше про це написав "Телеграф".

Різниця між попередньою та акційною вартістю становить 249,60 грн на одній упаковці. Це приблизно 37% від початкової ціни – помітне здешевлення для покупців, які планували поповнити запаси засобу для прання.

В "АТБ" упаковку Ariel Aqua Puder Color на 3 кг продають зі знижкою 37%

Зазначена акційна ціна стосується саме цієї трикілограмової упаковки. У перерахунку на кілограм засіб тепер коштує близько 140,63 грн проти попередніх 223,83 грн, тож знижка особливо відчутна під час купівлі великого паковання.

Як повідомляв "Телеграф", вигода від акцій в "АТБ" залежить від ваги упаковки, цін на аналоги й того, чи потрібен покупцеві товар.