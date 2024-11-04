В Украине отзывают лимитированную партию популярного пива и просят его даже не открывать

Важная информация для ценителей пенного

Корпорация Carlsberg отзывает с рынка часть партии лимитированного темного пастеризованного пива "Львівське Різдвяне". Данное решение вызвано обнаружением дефекта в стеклянных бутылках.

Речь идет о таре объемом 0,5 литра, которые были произведены 03.10.24. Информация об этом появилась на сайте Госпродпотребслужбы Украины.

Известно, что часть партии пива "Львівське Різдвяне" было разлито в бутылки несоответствующего качества. Потребителей просят внимательно отнестись к данной информации и не открывать и не употреблять пиво из проблемной партии.

"В ходе внутренней системы инспектирования компанией был обнаружен дефект стеклянной спайки между сторонами бутылки. Несмотря на то, что при контрольных проверках в партии готовой продукции этого дефекта обнаружено не было, компания считает необходимым изъять из продаж продукцию в указанной упаковке", — говорится в сообщении.

Пр обнаружении продукта с датой производства 03.10.2024 09-12 часов и 18-19 часов не открывать бутылку и не употреблять продукт. Товар необходимо вернуть через место приобретения или же позвонить на горячую линию производителя по номеру — 0800 3000 80.

Данная информация касается исключительно лимитированной партии темного пастеризованного пива "Львівське Різдвяне" в стеклянных бутылках объемом 0,5 литров.

Напомним, в Украину в прошлом году ввезли опасный для здоровья человека микс замороженных морепродуктов. В продукте обнаружили превышение уровня опасного канцерогена кадмия.

При попадании в организм он наносит вред нервной, дыхательной и пищеварительной системам. В случае попадания большого количества вещества в организм у человека может развиться анемия, гипертония и даже поражение печени.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зимой на украинских прилавках появился чай с токсическим веществом в составе. В смесях с жасмином китайского происхождения выявили хлорпирифос и другие остатки пестицидов.