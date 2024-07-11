В Одесі відчайдуха спробував на смак пиво з медузою: в мережі відреагували (відео)
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"Телеграф" показав, що написали користувачі
В Одесі чоловік на морі спробував на смак пиво з медузою. Тим самим насмішив користувачів мережі.
Про це повідомляють місцеві пабліки курортного міста. Там оприлюднили відповідне відео.
На кадрах помітно, що він спочатку кусає медузу, а потім запиває пивом. Користувачі в мережі жартують, що це свого роду закуска до хмільного напою.
Певно йому зайшов такий ділікатес, адже їв він його з великим задоволенням. А от люди в коментарях пожартували з чоловіка та зробили свої припущення, щодо його самопочуття.
Проте були і ті коментатори, які не сприйняли вчинок відчайдушного чоловіка. Вони питають навіщо це треба було робити.
Також в коментарях під відео люди припускають, що можливо чоловік побився об заклад зі своїми друзями. Тому і пішов на такий відчайдушний крок.
Сподіваємось з чоловіком все добре. І дегустація сумнівної морської страви не зашкодила його здоров'ю.
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