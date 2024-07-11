В Одесі відчайдуха спробував на смак пиво з медузою: в мережі відреагували (відео)

"Телеграф" показав, що написали користувачі

В Одесі чоловік на морі спробував на смак пиво з медузою. Тим самим насмішив користувачів мережі.

Про це повідомляють місцеві пабліки курортного міста. Там оприлюднили відповідне відео.

На кадрах помітно, що він спочатку кусає медузу, а потім запиває пивом. Користувачі в мережі жартують, що це свого роду закуска до хмільного напою.

Певно йому зайшов такий ділікатес, адже їв він його з великим задоволенням. А от люди в коментарях пожартували з чоловіка та зробили свої припущення, щодо його самопочуття.

Проте були і ті коментатори, які не сприйняли вчинок відчайдушного чоловіка. Вони питають навіщо це треба було робити.

Також в коментарях під відео люди припускають, що можливо чоловік побився об заклад зі своїми друзями. Тому і пішов на такий відчайдушний крок.

Сподіваємось з чоловіком все добре. І дегустація сумнівної морської страви не зашкодила його здоров'ю.

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