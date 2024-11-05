Миллион украинцев могут оставить своих врачей без денег: что нужно знать

В НСЗУ рассказали о самых распространенных ошибках в медицинских декларациях

В Украине уже месяц действует новая законодательная норма, существенно повлиявшая на механизм финансирования первичной медицинской помощи. Постановление Кабинета Министров №1394 установило четкие правила: с 1 октября учреждения здравоохранения больше не будут получать средства за пациентов, не прошедших полную верификацию личных данных.

Речь идет прежде всего об указанных в декларациях номерах телефонов и регистрационных номерах учетных карт налогоплательщиков.

"Телеграф" пообщался с врачами и НСЗУ, чтобы узнать, сколько людей до сих пор не обновили контактные данные, почему процесс верификации вызывает задержки и каким образом медицинские учреждения справляются с новыми требованиями.

Что изменилось и для чего

Для понимания: в настоящее время в электронной системе здравоохранения (ЕСО3) внедрено новое направление верификации данных путем обмена данными между ЕСОЗ и Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков (ГРФЛ).

— Это позволит повысить качество и достоверность медицинских данных, поможет избежать ошибок при формировании электронных медицинских карт, обеспечит корректность медицинских выводов, в частности электронных больничных, — объясняют "Телеграфу" в Национальной службе здоровья Украины.

Ответ НСЗУ на вопрос "Телеграфа"

Инициатива была направлена на цифровизацию, ведь система будет автоматически проверять фамилию, имя, отчество, дату рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Причем такой мониторинг будет проходить на постоянной основе.

Вопрос заключается в том, что у некоторых украинцев есть ошибки в своих документах, поэтому такие нюансы выясняются уже на месте.

Миллион украинцев нуждаются в верификации медицинских данных

По официальным данным Электронной системы здравоохранения по состоянию на 18 октября, общая картина деклараций выглядит следующим образом: более 31,5 млн. пациентов заключили декларации с врачами. Из них более 25,4 млн — взрослые пациенты и более 6 млн — дети.

— В настоящее время нуждаются в обновлении персональных данных около 999,7 тыс. взрослых пациентов, что составляет 4% от общего количества взрослых, имеющих декларации, — сообщили в Нацслужбе здоровья.

Но есть еще несовершеннолетние. На 1 октября таких детей насчитывалось около 4,3 миллиона. Их процесс верификации осложняется тем, что большинство из них просто не получают РНОКПП.

Как дополнительно разъяснила НСЗУ, пациент со статусом "Неуспешная верификация" не теряет доступа к медицинской помощи. Более отрицательные последствия здесь для самого врача. Ведь в таком случае он будет оказывать помощь пациенту задаром.

В частности, в этом заключаются изменения от 1 октября. Для взрослых пациентов старше 18 лет, не прошедших верификацию, предусмотрено уменьшение финансирования — так называемый корректирующий коэффициент "0".

— Мы разработали четкий алгоритм действий для медицинских учреждений, — отмечают НСЗУ. — В течение года велась масштабная разъяснительная работа с поставщиками медицинских услуг.

Важная деталь: декларация пациента будет полностью оплачена сразу же после присвоения статуса "Успешная верификация". Исключением являются дети – для них коэффициент "0" не применяется. Медучреждения продолжат получать полное финансирование за пациентов до 18 лет.

Латинские буквы и лишние пробелы

Для медицинских учреждений разработан четкий алгоритм действий в случае определения статуса "Неуспешная верификация":

Связаться с пациентом любым удобным способом Сравнить имеющиеся данные с информацией в ЕСОЗ При необходимости исправить технические ошибки через медицинскую информационную систему В более сложных случаях — направить пациента в соответствующие органы

— Часто проблемы возникают из-за технических деталей — латинских букв в украинских именах или лишних пробелов, — комментируют в НСЗУ. — Такие ошибки легко исправить через МИС (медицинская информационная система — Ред. ).

Если же обнаружены разногласия в регистрационном номере налогоплательщика, пациенту рекомендуют подать онлайн-обращение через сайт НСЗУ.

"Некоторые пациенты безответственны"

В одной из киевских поликлиник, где побывал "Телеграф", работает 10 семейных врачей на 4 амбулатории. Когда мы заходим в кабинет семейного врача Елены Петренко (имя изменено по ее просьбе), она как раз заканчивает телефонный разговор.

— Да, обязательно нужно подтвердить ваши данные, поскольку это влияет на финансирование больницы, — объясняет она пациенту.

Как утверждает врач, из двух тысяч ее пациентов у 300 есть неточности в декларациях.

— Это достаточно большое количество принимая во внимание то, что врач вынужден тратить дополнительное время на контакт с пациентами и проверку их данных, при этом теряя финансирование. Ситуация усугубляется тем, что часть людей либо находится за пределами страны, либо не проявляет должного внимания к этому вопросу, — объясняет Елена, листая записи в своем дневнике.

Как говорят "Телеграфу" представители НСЗУ, медицинские работники действительно должны следить за актуальностью данных пациентов при оказании им медицинской помощи и при необходимости обновлять информацию.

— Врач через электронную систему видит статус верификации. В случае необходимости врач может обновить регистрационные данные пациента или, если допущена ошибка в РНОКПП (Индивидуальный налоговый номер — Ред.) — Направить пациента подать обращение в Нацслужбу здоровья с целью обновить данные.

К слову, после введения новых правил НСЗУ и самое перезагруженное обращениями по поводу деклараций.

О чем следует помнить украинцам

Во-первых, следует подчеркнуть, что если в вашей декларации есть неточности или данные нуждаются в обновлении, вам об этом сообщат. Обычно связь с пациентами поддерживает непосредственно семейный врач, а иногда и другие медицинские работники.

Сама декларация заключается бессрочно, так что если вы не верифицированы в системе — вам все равно обязаны оказывать помощь. Однако ваши необновленные данные оказывают влияние на заработную плату семейного врача. Кроме того, актуальные контактные данные позволят медикам вовремя информировать вас о важных вопросах вашего здоровья.

Итак, лучшим решением будет записаться на прием и уточнить свои данные или обновить их онлайн. Для этого нужно позвонить по "горячей линии" своей больницы для всех уточнений.

Среди документов вам понадобится ID-паспорт – физический или в приложении "Дия". Там указан ваш регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), необходимый для верификации. Соответственно, если у вас бумажный паспорт, то кроме него нужно взять и сам идентификационный номер.

При дальнейшем изменении личных данных (номера телефона, ФИО и т.п.) обязательно сообщите об этом своему семейному врачу.