Діти масово отруїлися грибами на Тернопільщині: вони у тяжкому стані

Чоловік нагодував дітей дикими грибами

На Тернопільщині відбулося масове отруєння грибами. Більшість постраждалих є неповнолітніми.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України. В повідомленні сказано, що отруєння сталося в сім’ї з дорослого та сімох дітей, ще одна дитина була там у гостях.

Лише одна дитина у віці одного року перебуває у задовільному стані. Стан інших оцінюється як важкий.

"Двох постраждалих дітей – 2007, 2021 р. н. – транспортували до міста Львова, п’ятьох – 2011, 2013, 2016, 2017, 2020 р. н. – наразі перевозять до НДСЛ "Охматдит", ще одну дитину перевели до Тернопільської обласної лікарні", — йдеться у повідомленні.

Грибами дітей нагодував чоловік 1965 року народження. Він теж перебуває у тяжкому стані та знаходиться в одній із місцевих лікарень.

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Волині 26-річна вагітна жінка отруїлася грибами, але три дні намагалася лікуватися самостійно. Зрештою це призвело до суттєвого погіршення стану та втрати дитини.

Ще один випадок отруєння стався у Дніпрі з дворічною дитиною. Він гуляв з мамою у парку, знайшов дикий гриб і з’їв його у сирому вигляді.