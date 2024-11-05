Росіяни їстимуть українське масло "Ферма"? В компанії прокоментували цікаве відео

"Арабське масло" виготовлено в Україні

В Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) росіяни скаржаться на те, що вершкове масло, яке продають у магазинах, здебільшого українського виробництва "Ферма". При цьому Емірати зголосились допомагати РФ з його поставками, майже не маючи власного вершкового масла.

У мережі активно поширюють відео, де росіянка в Дубай каже, що "арабське масло" виготовлено в Україні, і як ОАЕ може допомагати РФ в цьому питанні.

"Ми купуємо масло, воно зроблене в Україні. Я не знаю, тут німецьке масло продається, українське, про яке своє масло тут може йтися?" – каже росіянка.

Зауважимо, що на етикетці назва бренду вказана англійською мовою, а також є написи арабською. На українське виробництво вказує тільки "Made in Ukraine". Тобто масло виготовлене в Україні для арабських країн.

Водночас на сайті компанії вказано, що прямих поставок для ОАЕ немає, проте найближчі країни, куди його можуть експортувати, — Оман та Йорданія.

Зауважимо, що "Телеграф" звернувся на гарячу лінію компанії, аби уточнити інформацію, там відповіли, що не знають про поставки до ОАЕ нічого. Проте видання з'ясовує це питання.

Нагадаємо, що наразі в Росії виникла велика проблема з вершковим маслом, адже його ціни сильно підскочили, а прилавки майже пусті. Аби стримати цей процес РФ вперше в історії імпортує вершкове масло з Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів. Вже відомо, що поставки з арабських країн відбуватимуться через Іран і Каспійське море.

З Туреччини доставили до Росії пробні 20 тонн масла Чорним морем. Попередньо, до поставок невдовзі приєднаються Іран, Індія, Кіргізія та Азербайджан. Наразі ОАЕ поставили 90 тонн вершкового масла до Росії.

Зазначається, що за рік брусок вершкового масла в РФ подорожчав на 25,7%, що спричинило хвилю крадіжок масла в російських супермаркетах. Ще торік кілограм масла в середньому коштував 824,5 рубля, а у вересні 2024-го – вже майже 1022 рублі. Ціна упаковки вагою 175-180 грамів від популярних брендів у магазинах коливається в діапазоні 240-340 рублів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вже продають перші цитрусові та мандарини за новими цінами.