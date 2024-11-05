Россияне будут есть украинское масло "Ферма"? В компании прокомментировали интересное видео

"Арабское масло" изготовлено в Украине

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) россияне жалуются на то, что продающееся в магазинах сливочное масло в основном украинского производства "Ферма". При этом Эмираты согласились помогать РФ с его поставками, почти не имея собственного сливочного масла.

В сети активно распространяют видео, где россиянка в Дубай говорит, что "арабское масло" изготовлено в Украине, и как ОАЭ может помогать РФ в этом вопросе.

"Мы покупаем масло, оно сделано в Украине. Я не знаю, здесь немецкое масло продается, украинское, о котором свое масле здесь может идти речь?" – говорит россиянка.

Заметим, что на этикетке название бренда указано на английском языке, а также есть надписи на арабском. На украинское производство указывает только "Made in Ukraine". То есть, масло изготовлено в Украине для арабских стран.

В то же время, на сайте компании указано, что прямых поставок для ОАЭ нет, однако ближайшие страны, куда его могут экспортировать, — Оман и Иордания.

Заметим, что "Телеграф" обратился на горячую линию компании, чтобы уточнить информацию, там ответили, что не знают о поставках в ОАЭ ничего. Однако издание выясняет этот вопрос.

Напомним, что сейчас в России возникла большая проблема со сливочным маслом, ведь его цены сильно подскочили, а прилавки почти пустые. Чтобы сдержать этот процесс, РФ впервые в истории импортирует сливочное масло из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Уже известно, что поставки из арабских стран будут проходить через Иран и Каспийское море.

Из Турции доставили в Россию пробные 20 тонн масла по Черному морю. Предварительно к поставкам вскоре присоединятся Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан. В настоящее время ОАЭ поставили 90 тонн сливочного масла в Россию.

Отмечается, что за год брусок сливочного масла в РФ подорожал на 25,7%, что повлекло за собой волну краж масла в российских супермаркетах. Еще в прошлом году килограмм масла в среднем стоил 824,5 рубля, а в сентябре 2024 – уже почти 1022 рубля. Цена упаковки весом 175–180 граммов от популярных брендов в магазинах колеблется в диапазоне 240–340 рублей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине уже продают первые цитрусовые и мандарины по новым ценам.