Скільки коштують яйця в Україні і чому ціни продовжують зростати

"Телеграф" з’ясував, скільки коштують яйця у різних супермаркетах України та чому вони дорожчають

В Україні спостерігається тенденція до подорожчання курячих яєць. Це відбувається з наступних причин: наявність повномасштабної війни з Росією, а також через сезонні фактори, зокрема зростання собівартості виробництва та зниження рівня виробництва у зимовий період.

"Телеграф" розбирався, скільки коштує десяток яєць у популярних українських супермаркетах.

Varus

У мережі магазинів Varus за одну штуку курячого яйця (50 гр – Ред). можна заплатити 5 грн., за упаковку яєць "Петриківські традиції" С0 10 штук — 70, 90 грн., за упаковку з 10 штук яєць "Квочка Premium" — 82,50 грн.

Сільпо

У мережі супермаркетів "Сільпо" упаковка яєць "Квочка Premium" (10 штук) коштує 59 грн, упаковка яєць "Це-Яйце!" від молодих курочок 2-ї категорії (10 штук) — 40, 29 грн, а упаковка добірних курячих яєць "Квочка" XL (10 штук) — 72 грн.

Тим часом курячі яйця "Від доброї курки" С1 (упаковка 20 штук) коштують 112 грн.

АТБ

Упаковка яєць "Своя лінія" (10 штук) 1-ї категорії коштує 53,90 грн. Упаковка домашніх яєць "Квочка" (10 штук) вищої категорії коштує 64,40 грн, а яйця "Це-Яйце!" вищої категорії (10 штук) — 65,90 грн.

Ціни на курячі яйця в інших супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", яйця "Квочка" 1-ї категорії (10 штук) у супермаркетах "Ашан" коштують 69,00 грн, у супермаркетах Novus — 51,49 грн. Середня ціна — 60,25 грн.

Курячі яйця "Ясенсвіт" 1-ї категорії (10 штук) у супермаркетах "Ашан" коштують 53,80 грн, у супермаркетах Novus — 53,79 грн, у Megamarket — 53,90 грн. Середня ціна — 53,83 грн.

Яйця тієї ж фірми 1-ї категорії (18 штук) в "Ашан" коштують 88,40 грн, у Novus — 94,99 грн. Упаковка тієї ж фірми (30 штук) у Megamarket коштує 157,90 грн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні різко впали ціни на рибу.