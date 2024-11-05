Новобранців в ЗСУ тепер готують по-новому. Але не всюди

Рішення затвердив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський

У Збройних силах України збільшили термін проходження базової загальновійськової підготовки з 30 днів до півтора місяця. Проте нововведення торкнулися поки що не всіх.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа". Відповідне рішення було затверджено Головкомом ЗСУ Олександром Сирським за результатами пілотного проекту. Він пройшов на базі чотирьох навчальних центрів Збройних Сил України.

До проекту, який розробило Головне управління доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ, було залучено майже півтисячі новобранців. Результати виявились позитивними.

Збільшення часу на проходження базової військової підготовки відбувається у рамках програми "Збереження життя військовослужбовців" — її ініціював Сирський. Це передбачає збільшення програм проходження вогневої і тактичної підготовки, тактичної медицини, топографії та інших підготовчих курсів, зокрема вивчення технологій війни (захист від дронів та основи роботи РЕБ).

Водночас, ті військовослужбовці Сил оборони України, яких готують на навчальних центрах та полігонах за кордоном, з 1 січня 2025 року готуватимуться 45 днів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у 2025 році в Україні для студентів старших курсів запровадять обов’язкову базову військову підготовку.