Студентів в Україні змусять пройти військову підготовку: чим вона відрізняється від військової кафедри

Нововведення торкнеться старшокурсників

В Україні у 2025 році для студентів старших курсів запровадять обов’язкову військову підготовку. Окремо відбуватиметься реформа військових кафедр у вищих навчальних закладах.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Вінницький у коментарі "Новини Live". За його словами, цей предмет не вводитимуть для студентів першого курсу, оскільки їм на цей час ще не виповниться 18 років.

Він також зазначив, що найімовірніше, що нововведення торкнеться студентів третього курсу.

"Це абсолютно не пов’язано з мобілізацією, я хочу на цьому наголосити. Мобілізаційний вік залишається 25 років", — сказав Вінницький.

Водночас він додав, що старшокурсники мають розуміти, як поводитися зі зброєю, де проводяться збори, як захищати себе та як надавати медичну допомогу у разі потреби. Все це буде закладено у курс базової військової підготовки, що є продовженням концепції переформатування предмета "Захист України" у старшій школі.

Щодо військових кафедр, то все пов’язане з ними обговорюватиметься протягом 2025-26 років.

"Базова загальновійськова підготовка закладена до бюджету на 2025 рік і законодавча база вже є. Щодо підготовки офіцерів запасу, це проєкт, який ми маємо розробити протягом 25 років, для того, щоб потім його впроваджувати", — розповів чиновник.

Як відомо, у нинішній системі освіти військова кафедра є способом для цивільних студентів отримати додаткове навчання за спеціалізацією, яка буде потрібна в армії. Після закінчення студент отримує звання молодшого лейтенанта і статус офіцера запасу. Потрапляючи до армії, це дозволяє їм одразу обійняти офіцерські посади, замість того, щоб проходити повноцінну службу.

Військова кафедра є добровільним курсом, доступним лише в деяких університетах. БВП стане обов’язковим курсом для всіх студентів-чоловіків і дасть першу військово-облікову спеціальність, але не офіцерське звання.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді пояснювали, як проходитиме базова військова підготовка і скільки вона має тривати.