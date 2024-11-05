Новобранцев в ВСУ теперь готовят по-новому. Но не везде

Решение утвердил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский

В Вооруженных силах Украины увеличили срок прохождения базовой общевойсковой подготовки с 30 дней до полутора месяцев. Однако нововведения коснулись пока не всех.

Об этом идет речь в материале "Телеграфа". Соответствующее решение было утверждено Главкомом ВСУ Александром Сырским по результатам пилотного проекта. Он прошел на базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины.

К проекту, который разработало Главное управление доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ было привлечено почти полтысячи новобранцев. Результаты оказались положительными.

Увеличение времени на прохождение базовой военной подготовки происходит в рамках программы "Сохранение жизни военнослужащих" — ее инициировал Сырский. Это предполагает увеличение программ прохождения огневой и тактической подготовки, тактической медицины, топографии и других подготовительных курсов, в частности, изучение технологий войны (защита от дронов и основы работы РЭБ).

В то же время те военнослужащие Сил обороны Украины, которых готовят на учебных центрах и полигонах за границей, с 1 января 2025 года будут готовиться 45 дней.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в 2025 году в Украине для студентов старших курсов введут обязательную базовую военную подготовку.