У Боголюбова знайшли багатомільярдний бізнес у Росії, який платить божевільні податки ворогам

"Ретал" випускає полімерні ковпачки

Підприємець, колишній співвласник "ПриватБанку" та соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов, якого підозрюють у незаконному перетині державного кордону та заволодінні чужим паспортом, через мережу офшорів може володіти багатомільярдним бізнесом у Росії. А податки з його прибутку надходять до скарбниці країни-агресора.

Про це пише Дзеркало тижня, посилаючись на дані відкритих Реєстрів. Журналісти заявляють, що пітерська компанія АТ "Петрус", яка є філією виробничої фірми "Ретал ", яка випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, може бути афілійована з українським олігархом Геннадієм Боголюбовим. Цей актив у 2023 році отримав понад 20 мільярдів рублів чистої виручки та сплатив до бюджету країни-агресора півтора мільярда рублів податків.

Як зазначається у матеріалі, "Ретал" безпосередньо пов’язана з групою "Приват", де Боголюбов є одним із головних її співзасновників та основним контролером сьогодні.

Вся річ у тому, що власником "Реталу" є кіпрський офшор "Ретал Індастріз Лімітед".

А її президентом є партнер Ігоря Коломойського – бізнесмен із Дніпра Анатолій Мартинов.

Мартинову, до речі, належать також холдинги "Оптимусагро Трейд" та "Щедро", які, як стверджується у матеріалі, мають прямий зв’язок із групою "Приват".

Петербурзька філія "Реталу" до квітня 2021 року належала ТОВ "Пет.Рус", яким володів офшор Мартинова, проте після, судячи з даних російських реєстрів, філію реорганізували, а права на неї перейшли в АТ "Петрус".

АТ "Петрус" вже пов’язаний з кіпрським офшором зі схожою назвою "Пет. Рус Пластик Холдінгс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). Згідно з даними з відкритих джерел, директором цієї компанії є Маріанна Гіаннаку.

Вона ж, як з’ясували журналісти, є керівником ще кількох підприємств, пов’язаних із Боголюбовим: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (підприємству належить Запорізький олійноекстракційний завод), Mervinox Ltd.

Важливо відзначити, що MERVINOX HOLDING вже світилася у новинах про Боголюбова. Справа в тому, як раніше з’ясував "Телеграф", вона фігурує у ланцюзі фірм, за якими ховається готель Боголюбова Radisson Blu Resort & Spa, Split у Хорватії. Цей готель не був включений до списку майна, внесеного судом Лондона до так званого Freezing Order щодо арешту активів Коломойського-Боголюбова. Хоча за всіма ознаками мав.

Крім того, пов’язує компанії Боголюбова з російським бізнесом у Росії ще одна особа — секретар ТОВ "Пет.Рус" Ліана Марагу, яка працює на тій же посаді в Larva Investments Limited, зареєстрованій за тією ж адресою, що і "Пет.Рус".

Крім цього, вона виконує обов’язки секретаря у компаніях Viskona Investments Ltd та Derinoe Holding Ltd, які належать групі "Приват".