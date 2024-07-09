Боголюбов виїхав за кордон за чужим паспортом: стало відомо ім’я власника документа

У Польщі бізнесмен показав справжній паспорт

Підприємець, колишній співвласник "ПриватБанку" та соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з України по закордонному паспорту Миколи Сюмака. 67-річний житель Волинської області загубив документ, але не став про це повідомляти правоохоронців.

Так він сказав журналістам "Української правди" в особистому спілкуванні. Про це на своєму сайті повідомляє УП.

Сюмак сказав, що загубив паспорт ще навесні 2022 року. Тому він не міг виїхати з України в ніч проти 24 червня 2024 року. Саме в цей момент, за даними журналістів, за кордон виїхав Боголюбов.

Журналістів зацікавив один момент. Виникло запитання, чому підприємець скористався чужим паспортом. Він цілком міг виїхати на законних підставах з декількох причин:

йому 62 роки, а значить мобілізаційні обмеження на нього не поширюються;

він є батьком п’яти дітей, що також дозволяє вільно виїжджати за кордон навіть чоловікам мобілізаційного віку;

правоохоронні органи публічно не висували йому звинувачень.

Проте все ж згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло Боголюбову звинувачення. Його підозрюють у незаконному перетині державного кордону та заволодінні чужим паспортом. Якщо його визнають винним, то йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Геннадій Боголюбов виїхав з України в ніч на 24 червня потягом Київ – Хелм. Йому допомагав прикордонник Володимир Макаренко. Він скористався службовим становищем та посприяв перетину кордону підприємцем за чужим паспортом. Цікаво, що уже у Польщі Боголюбов надав прикордонникам справжній документ.

"Телеграф" раніше повідомляв про роман Боголюбова з Еміне Джапаровою, тоді ще високопоставленою чиновницею Міністерства закордонних справ (МЗС). Вона народила від бізнесмена доньку.

Нещодавно ексчиновниця потрапила у гучний скандал. На прогулянку Джапарова одягнула дорогі прикраси вартістю не менш як 72 тисячі євро.