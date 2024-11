У Боголюбова нашли многомиллиардный бизнес в России, который платит сумасшедшие налоги врагам

"Ретал" выпускает полимерные колпачки

Предприниматель, бывший совладелец "ПриватБанка" и соратник Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов, которого подозревают в незаконном пересечении государственной границы и завладении чужим паспортом, через сеть оффшоров может владеть многомиллиардным бизнесом в России. А налоги с его прибыли поступают в казну страны-агрессора.

Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на данные открытых Реестров. Журналисты заявляют, что питерская компания АО "Петрус", являющаяся филиалом производственной фирмы "Ретал", которая выпускает полимерные колпачки и другую продукцию, может быть аффилирована с украинским олигархом Геннадием Боголюбовым. Этот актив в 2023 году получил более 20 миллиардов рублей чистой выручки и уплатил в бюджет страны-агрессора полтора миллиарда рублей налогов.

Как отмечается в материале, "Ретал" напрямую связана с группой "Приват", где Боголюбов является одним из главных ее соучредителей и основным контролером сегодня.

Все дело в том, что владельцем "Ретала" является кипрский офшор "Ретал Индастриз Лимитед".

А её президентом является партнер Игоря Коломойского — бизнесмен из Днепра Анатолий Мартынов.

Мартынову, к слову, принадлежат также холдинги "Оптимусагро Трейд" и "Щедро", которые, как утверждается в материале, имеют прямую связь с группой "Приват".

Петербургский филиал "Ретала" до апреля 2021 года принадлежал ООО "Пет.Рус", которым владел оффшор Мартынова, однако после, судя по данным российских реестров, филиал реорганизовали, а права на него перешли в АО "Петрус".

АО "Петрус" уже связан с кипрским оффшором с похожим названием "Пет.Рус Пластик Холдингс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd ). Согласно данным из открытых источников, директором этой компании является Марианна Гианнаку.

Она же, как выяснили журналисты, является руководителем еще нескольких предприятий, связанных с Боголюбовым: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (предприятию принадлежит Запорожский маслоэкстракционный завод), Mervinox Ltd.

Важно отметить, что MERVINOX HOLDING уже светилась в новостях о Боголюбове. Дело в том, как ранее выяснил "Телеграф", она фигурирует в цепи фирм, за которыми прячется гостиница Боголюбова Radisson Blu Resort & Spa, Split в Хорватии. Этот отель не был включен в список имущества, внесенного судом Лондона в так называемый Freezing Order по аресту активов Коломойского-Боголюбова. Хотя по всем признакам должен был.

Кроме того, связывает компании Боголюбова с российским бизнесом в России еще одно лицо — секретарь ООО "Пет.Рус" Лиана Марагу, которая работает на той же должности в Larva Investments Limited, зарегистрированной по тому же адресу, что и "Пет.Рус".

Кроме этого, она исполняет обязанности секретаря в компаниях Viskona Investments Ltd и Derinoe Holding Ltd, которые принадлежат группе "Приват".