"Гарна маніпуляція": дружина Боголюбова спробувала виправдатися за скандал навколо її сім'ї

Вона перерахувала свої заслуги

Дружина олігарха Геннадія Боголюбова і колишня перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова прокоментувала резонансні події навколо неї та її родини. Президент Володимир Зеленський призначив її постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні, проте у МЗС України скасували наказ.

На своїй сторінці у Facebook Джапарова написала, що останніми днями шириться багато різної інформації щодо неї та її родини. Через це вона має потребу висловити й свою позицію.

"10 останніх років я присвятила себе служінню своїй країні та народу. Через це я була заочно заарештована та внесена в санкційний список Росії, ставши ворогом агресора у реалізації справи свого життя — Кримської Платформи", — написала вона.

Ексзаступниця голови МЗС заявила, що "не зважаючи на посади та обставини" продовжить свою боротьбу "в інших можливих формах". Вона додала, що має й приватне життя, яке "ніколи не робила надбанням публічності".

"Події, які розгорнулися навколо мене та моєї родини, на жаль, є маніпулятивними та несправедливими. Тому наразі мої зусилля спрямовані на убезпечення себе та своїх дітей. Я також прийняла для себе рішення не залишатися в системі МЗС та ініціювати свою відставку. Відповідну заяву я направила на імʼя міністра Д. Кулеби", — пише Джапарова, додавши фото заяви.

Вона акцентувала дві речі. Перша — за її словами, вона не порушувала закон. Друге, пише колишня перша заступниця глави МЗС, вона не використовувала службове становище для досягнення приватних інтересів.

"Зараз я маю захистити свою родину та дітей, молодшій з яких всього 3 місяці", — резюмувала Джапарова.

Нагадаємо, 2 квітня Джапарова була звільнена з посади першого заступника міністра закордонних справ, а в березні з’явилися чутки про те, що вона народила дитину від Боголюбова. На момент звільнення вони встигли одружитися. На початку липня також з’явилася інформація, що Боголюбов виїхав за кордон, використавши фальшивий паспорт. У ЗМІ тоді повідомили, що це було пов’язано з тим, що Бюро економічної безпеки готувалося оголосити про підозру.

На тлі останнього факту українці скептично поставилися до позиції Джапарової. В ній вбачають маніпуляції дітьми та намагання виправдатися.

"І саме тому вивезли людину, яка роками обкрадала "вашу країну" за фальшивими документами? І як завжди, коли посадовці облажаються — зʼявляються фото/історії маніпуляцій дітьми", "Коли чоловік, працюючої в МЗС людини, виїхав за кордон не по своїм документам, це порушення закону. А не оберігання своєї родини. Це злочин", "Ну таке собі виправдання. Всі жінки України хочуть захистити свою родину. І якщо вчинять як ви, то України не залишиться на мапі", "Гарна маніпуляція дітьми. Ще варто було б згадати про домашніх тварин!", — пишуть коментатори.

Проте є й інші коментарі. Джапаровій дякують за "працю та відданість". Також бажають "нових горизонтів".

Як повідомляв "Телеграф", Державне бюро розслідувань України висунуло звинувачення ексспіввласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та співробітнику прикордонної служби, який допоміг йому нелегально залишити країну. Затримано керівника групи інспекторів прикордонного контролю пункту "Ягодин".