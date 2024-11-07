Як перевірити, чи призначено субсидію — способи є не тільки онлайн

Можна подзвонити на гарячу лінію ПФУ з питанням щодо субсидії

Для підтримки родин, які не можуть самостійно впоратися з оплатою житлово-комунальних послуг, в Україні запущена програма житлових субсидій. Подати документи на неї можна кількома способами, зокрема звернувшись особисто в Пенсійний фонд чи ЦНАП або ж скориставшись онлайн інструментами, наприклад порталом "Дія" або вебпорталом ПФУ.

Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10-14 днів. Про нього заявника мають повідомити окремо визначеним каналом комунікації. Якщо вам призначають субсидію, то протягом трьох днів з дати ухвалення рішення сповіщення про результат може надійти на електронну пошту. Якщо ж ви скористались онлайн інструментами, то сповіщення може надійти в особистий кабінет на порталі "Дія" в розділах "Зверніть увагу" чи "Замовлені послуги", або в розділі "Мої повідомлення" на порталі Пенсійного фонду.

Якщо ж термін очікування вже минув і ви не отримали жодної відповіді від Пенсійного фонду, варто перевірити теку "Спам" в електронній пошті або ж можна зателефонувати до Пенсійного фонду. Уточнити цю інформацію можна у регіональному відділенні Пенсійного фонду, контакти якого можна знайти за посиланням або ж використавши номер гарячої лінії контакт-центру пенсійного фонду 0-800-503-753.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям перерахували субсидію на опалювальний період. В листопаді отримувачі субсидії побачать на рахунку більші суми, адже вони пораховані включно з опаленням.