Как проверить, назначена ли субсидия — способы есть не только онлайн

Можно позвонить на горячую линию ПФУ с вопросом о субсидии

Для поддержки семей, которые не могут самостоятельно справиться с оплатой жилищно-коммунальных услуг, в Украине запущена программа жилищных субсидий. Подать документы на нее можно несколькими способами, в частности обратившись лично в Пенсионный фонд или ЦНАП или воспользовавшись онлайн инструментами, например порталом "Дия" или вебпорталом ПФУ.

Решение о назначении субсидии принимается в течение 10-14 дней. О нем заявителя должны уведомить отдельно определенный канал коммуникации. Если вам назначают субсидию, то в течение трех дней с даты принятия решения уведомление о результате может поступить в личный кабинет на портале "Дия" в разделах "Обратите внимание" или "Заказанные услуги" или в разделе "Мои сообщения" на портале Пенсионного фонда.

Если же срок ожидания уже истек и вы не получили никакого ответа от Пенсионного фонда, следует проверить папку "Спам" в электронной почте или же можно позвонить в Пенсионный фонд. Уточнить эту информацию можно в региональном отделении Пенсионного фонда, контакты которого можно найти по ссылке или использовав номер горячей линии контакт-центра Пенсионного фонда 0-800-503-753.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцам пересчитали субсидию на отопительный период. В ноябре получатели субсидии увидят на счете большие суммы, ведь они посчитаны включая отопление.