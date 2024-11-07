Что делать, если представители ТЦК не признают документы в "Резерв+"
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В Министерстве обороны рассказали, куда обращаться в таком случае
Электронные военно-учетные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Это касается ВУД и в мобильном приложении "Резерв+".
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Армия TV. По ее словам, "Резерв+" является удобным отображением для пользователей единого государственного реестра "Оберег".
"Все данные, которые вносятся оператором ТЦК или в электронном автоматическом формате, отображаются в мобильном приложении конкретному пользователю. Это очень важно для нас, поскольку, таким образом, мы налаживаем прозрачность между государством и пользователями", — говорит Черногоренко.
Заместитель министра обороны подчеркнула, что электронный военно-учетный документ, который подтягивается в "Резерв+", имеет точно такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД.
Если сотрудники ТЦК не признают электронные документы в "Резерве+", Черногоренко советует украинцам обращаться на "горячую линию" Министерства обороны Украины.
Отметим, номер "горячей линии" — 1512.
Напоминаем, что военно-учетные документы существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу. Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, то электронный документ можно оформить дистанционно.
Бумажными ВУД являются:
- военный билет, выданный до 18 мая 2024;
- временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024;
- удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);
- документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.
Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- приложение "Резерв+";
- портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).
Ранее Телеграф писал, что не имеют права делать работники ТЦК. Некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий.