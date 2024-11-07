Что делать, если представители ТЦК не признают документы в "Резерв+"

В Министерстве обороны рассказали, куда обращаться в таком случае

Электронные военно-учетные документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные. Это касается ВУД и в мобильном приложении "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Армия TV. По ее словам, "Резерв+" является удобным отображением для пользователей единого государственного реестра "Оберег".

"Все данные, которые вносятся оператором ТЦК или в электронном автоматическом формате, отображаются в мобильном приложении конкретному пользователю. Это очень важно для нас, поскольку, таким образом, мы налаживаем прозрачность между государством и пользователями", — говорит Черногоренко.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что электронный военно-учетный документ, который подтягивается в "Резерв+", имеет точно такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД.

Если сотрудники ТЦК не признают электронные документы в "Резерве+", Черногоренко советует украинцам обращаться на "горячую линию" Министерства обороны Украины.

Отметим, номер "горячей линии" — 1512.

Напоминаем, что военно-учетные документы существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу. Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, то электронный документ можно оформить дистанционно.

Бумажными ВУД являются:

военный билет, выданный до 18 мая 2024;

временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024;

удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);

документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.

Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

приложение "Резерв+";

портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).

Ранее Телеграф писал, что не имеют права делать работники ТЦК. Некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий.