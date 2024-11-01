Підтримувала Януковича і критикувала Тимошенко: що відомо про Олександру Кужель, якій розбивали голову у Раді

Вона змінила безліч посад і побувала у різних партіях

Олександра Кужель — відома особа в українській політиці, побувала на різних державних посадах, змінила кілька партій і була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради. А ще запам’яталася скандалом із бійкою у парламенті, коли їй розбили голову пляшкою.

"Телеграф" розповість, що відомо про одіозну нардепку Олександру Кужель, яка багато років була в українській політиці.

Олександра Кужель — що про неї відомо

Олександра Кужель народилася у Костянтинівці Донецької області 4 липня 1953 року, зараз їй 71 рік і вона вже давно відійшла від справ у політиці. Однак на початку 2000-х ця жінка була одіозним політиком і обіймала багато державних посад.

Олександра Кужель була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради. У 1994 році її було обрано депутаткою другого скликання від Ленінського виборчого округу №181 Запорізької області. Вже в парламенті приєдналася до Ліберальної партії України, яка згодом була ліквідована.

Під час президентської кампанії 2004-2005 років Кужель працювала у команді Сергія Тігіпка, який на той час очолював штаб Януковича. На той час вона не була прихильницею Помаранчевої революції та підтримувала Януковича.

У 2007-2008 роках під час прем’єрства Юлії Тимошенко Кужель критикувала її уряд. Однак це не завадило їй стати головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в уряді Тимошенко, а згодом навіть стати її радником.

З 12 грудня 2012 року Кужель стала народним депутатом України сьомого скликання. І в парламенті була головою комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, також була членом Рахункової комісії. Також Кужель була у Раді восьмого скликання, яке розпочалося у 2014 році, а у 2019 році було достроково розпущено президентом Зеленським.

Бійка в Раді та розбита голова

Олександра Кужель запам’яталася українцям скандалом із побиттям у Верховній Раді. Депутат "Народного фронту" Андрій Тетерук розбив голову депутатці "Батьківщини" Олександрі Кужель. Цей інцидент трапився після закінчення пленарного засідання парламенту у присутності інших народних депутатів.

Як розповів колега Кужель Сергій Власенко, депутат Тетерук дозволив собі образливе висловлювання на адресу членів фракції "Батьківщина" і особисто брутально образив Олександру Кужель, а потім вдарив її по голові скляною пляшкою. Медики діагностували у неї струс мозку.

Де зараз Олександра Кужель, якій уже 71 рік, достеменно не відомо. А її сторінка у Facebook виглядає так, ніби її зламали, там публікують дивні пости із розпродажами та збори на допомогу тваринам. Сама екснардепка довгий час не фігурує у новинах та медіапросторі.

Олександра Кужель із чоловіком

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