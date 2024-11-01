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Підтримувала Януковича і критикувала Тимошенко: що відомо про Олександру Кужель, якій розбивали голову у Раді

Автор
Галина Струс
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Олександра Кужель багато років була в українській політиці та обіймала державні посади Новина оновлена 01 листопада 2024, 17:35
Олександра Кужель багато років була в українській політиці та обіймала державні посади. Фото Колаж "Телеграф"

Вона змінила безліч посад і побувала у різних партіях

Олександра Кужель — відома особа в українській політиці, побувала на різних державних посадах, змінила кілька партій і була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради. А ще запам’яталася скандалом із бійкою у парламенті, коли їй розбили голову пляшкою.

"Телеграф" розповість, що відомо про одіозну нардепку Олександру Кужель, яка багато років була в українській політиці.

Олександра Кужель — що про неї відомо

Олександра Кужель народилася у Костянтинівці Донецької області 4 липня 1953 року, зараз їй 71 рік і вона вже давно відійшла від справ у політиці. Однак на початку 2000-х ця жінка була одіозним політиком і обіймала багато державних посад.

Олександра Кужель

Олександра Кужель була народним депутатом трьох скликань Верховної Ради. У 1994 році її було обрано депутаткою другого скликання від Ленінського виборчого округу №181 Запорізької області. Вже в парламенті приєдналася до Ліберальної партії України, яка згодом була ліквідована.

Олександра Кужель

Під час президентської кампанії 2004-2005 років Кужель працювала у команді Сергія Тігіпка, який на той час очолював штаб Януковича. На той час вона не була прихильницею Помаранчевої революції та підтримувала Януковича.

У 2007-2008 роках під час прем’єрства Юлії Тимошенко Кужель критикувала її уряд. Однак це не завадило їй стати головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в уряді Тимошенко, а згодом навіть стати її радником.

З 12 грудня 2012 року Кужель стала народним депутатом України сьомого скликання. І в парламенті була головою комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики, також була членом Рахункової комісії. Також Кужель була у Раді восьмого скликання, яке розпочалося у 2014 році, а у 2019 році було достроково розпущено президентом Зеленським.

Олександра Кужель

Бійка в Раді та розбита голова

Олександра Кужель запам’яталася українцям скандалом із побиттям у Верховній Раді. Депутат "Народного фронту" Андрій Тетерук розбив голову депутатці "Батьківщини" Олександрі Кужель. Цей інцидент трапився після закінчення пленарного засідання парламенту у присутності інших народних депутатів.

Олександра Кужель

Як розповів колега Кужель Сергій Власенко, депутат Тетерук дозволив собі образливе висловлювання на адресу членів фракції "Батьківщина" і особисто брутально образив Олександру Кужель, а потім вдарив її по голові скляною пляшкою. Медики діагностували у неї струс мозку.

Де зараз Олександра Кужель, якій уже 71 рік, достеменно не відомо. А її сторінка у Facebook виглядає так, ніби її зламали, там публікують дивні пости із розпродажами та збори на допомогу тваринам. Сама екснардепка довгий час не фігурує у новинах та медіапросторі.

Олександра Кужель із чоловіком
Олександра Кужель із чоловіком

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз суддя Алла Бандура, яка прославилася через макіяж. Вона вижила після 17 ножових поранень та стала зіркою мемів.

Теги:
#Екс-нардеп #Олександра Кужель #Бійка в Раді