Збіг чи родич? Як виглядає тезка Володимира Зеленського із команди Путіна (фото)

Колеги висміяли тезку Володимира Зеленського через його прізвище

Днями в мережі наробило шуму відео зі спікером Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко, яка висміяла заступника міністра охорони здоров’я Володимира Зеленського за його прізвище. Вона недипломатично натякнула, що першому заступнику міністра не завадило б змінити прізвище, адже воно повторює прізвище президента України Володимира Зеленського.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про тезку Зеленського з Росії і чи не родичі вони.

Заступник міністра в РФ Володимир Зеленський — що про нього відомо

Володимир Анатолійович Зеленський — практично повний тезка нинішнього президента України Володимира Зеленського. Проте вони не родичі. Російський Зеленський народився Москві 21 вересня 1979 року, нині йому 45 років.

Відомо, що Володимир Зеленський у 2000 році закінчив Академію бюджету та казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації, є кандидатом економічних наук. На початку своєї трудової діяльності Зеленський працював бухгалтером у московській Академії менеджменту та ринку. Потім з 2000 до 2007 року був головним казначеєм, заступником начальника відділу, начальником відділу Департаменту – головного управління федерального казначейства. Також він був заступником директора Департаменту бюджетної політики Міністерства фінансів у Москві.

У 2008 році Володимира Зеленського було призначено на посаду директора Департаменту розвитку медичного страхування. А у грудні 2021 року він став першим заступником голови Міністерства охорони здоров’я Росії.

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