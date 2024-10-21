Син схожий на маму, а дочки — копія батька: як виглядають діти Олега Тягнибока і що про них відомо

Головний "свободівець" України має трьох вже дорослих дітей і навіть має онуків

Олег Тягнибок – відома особа в українській політиці, лідер всеукраїнського об’єднання "Свобода" та військовослужбовець. З початку повномасштабної війни він пішов захищати Україну в лавах Збройних сил України і продовжує це робити й досі. Тягнибок має трьох дітей — дві дочки і сина, який, до речі, також служить в армії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Олега Тягнибока, як вони виглядають та скільки їм років.

Діти Олега Тягнибока — що про них відомо

Олег Тягнибок вже понад 30 років одружений із дружиною Ольгою, яка народила йому трьох дітей — двох дочок та сина. У них невелика різниця у віці. Примітно, що дочки політика мають подвійні імена — старша Ярина-Марія, яка народилася 1992 року, середня Дарина-Богдана 1995 року народження та молодший син Гордій, який народився 1997 року.

Відомо, що старша дочка Тягнибока Ярина Марія закінчила філологічний факультет Львівського університету. У 23 роки дівчина вийшла заміж за свого коханого Олега Трача, і за рік народила доньку, яка стала першою онукою в родині Тягнибоків.

Друга дочка Олега Тягнибока Дарина-Богдана вивчилася на дизайнера у коледжі декоративного та прикладного мистецтва імені Труша у Львові, куди вступила після 9-го класу. Вона змалку захоплювалася малюванням і пов’язала з цим своє життя. 2016 року Дарина вступила до Київської академії медіа мистецтв. У своїх соцмережах дівчина ділиться особистими фото та відео, цікавиться культурою та публікує актуальні збори на армію.

Молодшому синові Олега Тягнибока Гордію зараз 27 років. Коли йому було 20 хлопець, приніс присягу на вірність Україні у Військовому інституті КНУ ім. Т. Шевченка і одержав офіцерське звання. А під час повномасштабної війни Гордій слідом за батьком вступив до лав ЗСУ. Відомо, що він воював у складі батальйону "Сила Свободи" (бригада Нацгвардії "Рубіж"). У травні 2024 року стало відомо, що син "свободівця" отримав поранення на Бахмутському напрямку та був евакуйований з поля бою до Дніпра, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Примітно, що на сімейних фото можна помітити, що дочки Олега Тягнибока ззовні дуже схожі на нього, а ось син Гордій більше пішов у маму. Політик, до речі, не приховує своє особисте життя від публіки і іноді публікує фото з дружиною та дітьми в соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де слугує екс-нардеп та обличчя Майдану Олег Тягнибок і що про нього відомо. Пішов на війну разом із сином.