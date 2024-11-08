Екссуддя, радник Януковича, чоловік сестри Шевченка та інші: хто незаконно перетнув кордон на Закарпатті у 2022 році

Головний підозрюваний – заступник начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції Ян Мікша

Закарпатський поліцейський Ян Мікша та прикордонник Роман Макух ймовірно організували незаконну схему з перетину кордону, за використання якої отримували щонайменше 20 тисяч доларів США з особи. За версією слідства, послугами схеми скористалися не менше 20 чоловіків, в тому числі модний київський дизайнер, колишній міністр та радник експрезидента Януковича, екссуддя та навіть чоловік сестри Андрія Шевченка.

Про це пише "Слідство. Інфо". Зазначається, що перетинали кордон усі чоловіки через прикордонні пункти пропуску в Закарпатській області, про що свідчать кадри з камер відеоспостереження, які отримали журналісти.

Головний підозрюваний – заступник начальника з превентивної діяльності Берегівського районного відділу поліції Ян Мікша. Його взяли під варту, але через тиждень випустили під заставу у 2,2 млн грн. За версією обвинувачення, Мікша особисто контролював, як працює схема, збирав гроші та розподіляв їх. Загальна сума, отримана фігурантами схеми, склала 400 тисяч доларів США – по 20 тисяч з 20 людей, серед яких опинилися дуже впізнавані в Україні особи.

Захист підозрюваного усе відкидає – мовляв, немає доказів – а сам Мікша відповів журналістам, що він абсолютно непричетний до переправлення чоловіків через державний кордон України. В пресслужбі поліції Закарпатської області коментувати справу відмовилися, єдине, що вдалося з'ясувати – Мікшу тимчасово відсторонили від роботи.

За даними журналістів, послугами переправки через кордон серед інших скористалися:

Київський дизайнер Гайк Аванесян . 6 березня 2022 року він перетнув кордон разом із дружиною, матір'ю та сестрою. Перехід стався на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області: Україну залишили троє людей, а в Угорщину в'їхали четверо. Аванесяна українські прикордонники "не побачили".

. 6 березня 2022 року він перетнув кордон разом із дружиною, матір'ю та сестрою. Перехід стався на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області: Україну залишили троє людей, а в Угорщину в'їхали четверо. Аванесяна українські прикордонники "не побачили". Колишній міністр фінансів в уряді Анатолія Кінаха та колишній радник Януковича, голова правління "Сбербанку Росії" в Україні Ігор Юшко 6 березня 2022 року виїхав сам та вивіз свого сина та охоронця. Якщо 61-річний Юшко мав право виїзду з України за віком, то його 33-річний син Станіслав та 48-річний бодігард Дмитро – ні. В цьому випадку вперше "засвітилася" участь Романа Макуха – він наказав не оглядати автівку Юшка. Сам Макух та його захист від коментарів, доречі, відмовилися.

та колишній радник Януковича, голова правління "Сбербанку Росії" в Україні 6 березня 2022 року виїхав сам та вивіз свого сина та охоронця. Якщо 61-річний Юшко мав право виїзду з України за віком, то його 33-річний син Станіслав та 48-річний бодігард Дмитро – ні. В цьому випадку вперше "засвітилася" участь Романа Макуха – він наказав не оглядати автівку Юшка. Сам Макух та його захист від коментарів, доречі, відмовилися. Чоловік Олени Шевченко , сестри Андрія Шевченка – 50-річний Андрій Васюренко . 20 березня він "невидимкою" перетнув кордон разом із Оленою та її матір'ю. На угорському КПП він моментально "засвітився".

, сестри Андрія Шевченка – 50-річний . 20 березня він "невидимкою" перетнув кордон разом із Оленою та її матір'ю. На угорському КПП він моментально "засвітився". Колишній голова Конституційного Суду Олександр Тупицький, який втік у Відень. Проти Тупицького в Україні відкрили кримінальне провадження – екссуддю підозрюють у підкупі свідка та наданні наперед неправдивих свідчень. В березні 2022 року Олександр Тупицький, Іван Бондаренко та Дмитро Омельчук перетнули кордон, але українські прикордонники зафіксували тільки водія авто.

Сам Тупицький у відповідь на прохання видання дати коментар сказав, що підозру за незаконний перетин кордону України йому нібито "вручили у незаконний спосіб" і ніякого злочину він не скоював.

"Усе, що можу пояснити, це абсолютні видумки, вони абсолютно безглузді. Дістаються ці справи з одного й того ж самого помийного відра, де вони фальсифікуються спочатку. Перетин кордону — це адміністративна відповідальність. А ось, що я переміщував двох осіб, — це все вигадки, у мене не було потреби. Ми з дружиною одномоментно перетинали кордон, яка різниця, машиною чи не машиною… Я у Відні, всі знають мою адресу", – сказав він виданню.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки чоловіків загинули, намагаючись переплисти річку Тису. У ДПСУ озвучили дані з початку повномасштабної війни.