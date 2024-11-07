Мікроавтобус збив прикордонника на посту в Закарпатській області: водій пояснив ДТП дивно

Військовий зазнав серйозних травм

На Закарпатті водій мікроавтобуса збив прикордонника. Його покарали штрафом.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на інформацію з Єдиного реєстру судових рішень. За їхніми даними, пригода сталася у вересні 2024 року, коли перевізник повертався до України з Чехії.

Він на швидкості врізався у шлагбаум блокпоста під Тячовим, внаслідок чого постраждав прикордонник. Потерпілий отримав серйозні травми голови та обличчя.

Під час судового засідання водій стверджував, що нібито не помітив дорожніх знаків і сам пост. Втім, суд визнав порушника винним та призначив покарання у вигляді 3 років ув'язнення з випробувальним терміном на 1 рік. Потерпілий просив відшкодувати йому 300 тис. грн. матеріальної та 200 тис. грн. моральної шкоди, проте суд ухвалив лише виплату моральної шкоди у сумі 200 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпропетровській області немовля з’їло пацюкову отруту. Він знайшов його зерно за холодильником, а поки мати відволіклася, з’їв. Дитину госпіталізували.