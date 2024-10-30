На Закарпатті водій джипа мало не переїхав прикордонника - проти нього застосували зброю

Зловмисник постане перед судом

Прикордонному наряду на Закарпатті довелося застосовувати зброю, щоб зупинити автомобіль. Водій джипа ігнорував законні вимоги правоохоронців та на швидкості ледь не збив одного з прикордонників.

Зловмисника було вирішено зупинити за допомогою спецзасобів. Про інцидент розповіли у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Відомо, що у межах прикордонної смуги у "Паладь-Комарівцях" на Закарпатті співробітники держприкордонслужби помітили джип. Вони вирішили перевірити документи у водія, проте чоловік проігнорував вимоги правоохоронців та почав набирати швидкість.

При цьому він ледве не збив прикордонника і спробував утікти.

"Чоловік проігнорував вимоги правоохоронців, показово набрав швидкості і ледь не здійснив наїзд на одного з прикордонників, а потім розвернувся і поїхав у зворотньому напрямку. Щоб припинити такі дії водія, прикордонники зупинили автомобіль за допомогою засобу для примусової зупинки", — йдеться в повідомленні.

Прикордонники застосували спецзасоби та зупинили порушника. Водієм виявився 57-річним мешканцем сусіднього прикордонного села Сюрте. Він не мав при собі дозволу на перебування у прикордонній смузі та військово-облікових документів.

Чоловік почав звинувачувати військовослужбовців у пошкодженні його майна, а потім зачинився у автомобілі. Він ігнорував усі прохання прикордонників і не виходив надвір.

На місце викликали правоохоронців та на порушника склали одразу кілька адмінпротоколів. Його подальшу долю вирішить суд.

У ДПСУ нагадали про необхідність суворого дотримання вимог законодавства України щодо порядку перебування у прикордонній смузі.

"Нагадуємо, що порушення прикордонного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Закарпатті прикордонники збили людину під час погоні за ухилянтом. Зазначається, що чоловік раптово вискочив перед службовим автомобілем, спричинивши зіткнення.