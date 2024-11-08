Экс-судья, советник Януковича, муж сестры Шевченко и другие: кто незаконно пересек границу на Закарпатье в 2022 году

Главный подозреваемый – заместитель начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции Ян Микша

Закарпатский полицейский Ян Микша и пограничник Роман Макух, вероятно, организовали незаконную схему по пересечению границы, за использование которой получали по меньшей мере 20 тысяч долларов США с человека. По версии следствия услугами схемы воспользовались не менее 20 мужчин, в том числе модный киевский дизайнер, бывший министр и советник экс-президента Януковича, экссудия и даже муж сестры Андрея Шевченко.

Об этом пишет "Следствие. Инфо". Отмечается, что пересекали границу все мужчины через пограничные пункты пропуска в Закарпатской области, о чем свидетельствуют кадры камер видеонаблюдения, которые получили журналисты.

Главный подозреваемый – заместитель начальника по превентивной деятельности Береговского районного отдела полиции Ян Микша. Его заключили под стражу, но через неделю выпустили под залог в 2,2 млн грн. По версии обвинения, Микша лично контролировал, как работает схема, собирал деньги и распределял их. Общая сумма, полученная фигурантами схемы, составила 400 тысяч долларов США – по 20 тысяч с 20 человек, среди которых оказались очень узнаваемые в Украине личности.

Защита подозреваемого все опровергает – мол, нет доказательств – а сам Микша ответил журналистам, что он совершенно непричастен к переправке мужчин через государственную границу Украины. В пресс-службе полиции Закарпатской области комментировать дело отказались, единственное, что удалось выяснить – Микшу временно отстранили от работы.

По данным журналистов, услугами переправки через границу среди прочих воспользовались:

Киевский дизайнер Гайк Аванесян . 6 марта 2022 года он пересек границу вместе с женой, матерью и сестрой. Переход произошел на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области: Украину покинули три человека, а в Венгрию въехали четверо. Аванесяна украинские пограничники "не увидели".

. 6 марта 2022 года он пересек границу вместе с женой, матерью и сестрой. Переход произошел на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области: Украину покинули три человека, а в Венгрию въехали четверо. Аванесяна украинские пограничники "не увидели". Бывший министр финансов в правительстве Анатолия Кинаха и бывший советник Януковича, председатель правления "Сбербанка России" в Украине Игорь Юшко 6 марта 2022 выехал сам и вывез своего сына и охранника. Если 61-летний Юшко имел право выезда из Украины по возрасту, то его 33-летний сын Станислав и 48-летний бодигард Дмитрий – нет. В этом случае впервые "засветилось" участие Романа Макуха — он приказал не осматривать автомобиль Юшко. Сам Макух и его защита от комментариев, кстати, отказались.

и бывший советник Януковича, председатель правления "Сбербанка России" в Украине 6 марта 2022 выехал сам и вывез своего сына и охранника. Если 61-летний Юшко имел право выезда из Украины по возрасту, то его 33-летний сын Станислав и 48-летний бодигард Дмитрий – нет. В этом случае впервые "засветилось" участие Романа Макуха — он приказал не осматривать автомобиль Юшко. Сам Макух и его защита от комментариев, кстати, отказались. Муж Елены Шевченко , сестры Андрея Шевченко – 50-летний Андрей Васюренко . 20 марта он "невидимкой" пересек границу вместе с Еленой и ее матерью. На венгерском КПП он моментально "засветился".

, сестры Андрея Шевченко – 50-летний . 20 марта он "невидимкой" пересек границу вместе с Еленой и ее матерью. На венгерском КПП он моментально "засветился". Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий, сбежавший в Вену. Против Тупицкого в Украине открыли уголовное производство – экс-судью подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В марте 2022 Александр Тупицкий, Иван Бондаренко и Дмитрий Омельчук пересекли границу, но украинские пограничники зафиксировали только водителя авто.

Сам Тупицкий в ответ на просьбу издания дать комментарий сказал, что подозрение за незаконное пересечение границы Украины ему якобы "вручили незаконным способом" и никакого преступления он не совершал.

"Все, что могу объяснить, это абсолютные выдумки, они совершенно бессмысленны. Достаются эти дела из одного и того же помойного ведра, где они фальсифицируются сначала. Пересечение границы — это административная ответственность. А вот, что я перемещал двух человек, — это все выдумки, у меня не было нужды. Мы с женой одномоментно пересекали границу, какая разница, машиной или не машиной… Я в Вене, все знают мой адрес", – сказал он изданию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин погибли, пытаясь переплыть реку Тису. В ГНСУ озвучили данные с начала полномасштабной войны.