Заплатил штраф – отсрочил мобилизацию. Адвокат рассказал о соглашениях с ТЦК

Они заключают своеобразные "джентльменские соглашения"

У тех, кто получил штраф от ТЦК, есть два варианта — платить его или обжаловать. До трети таких штрафов отменяют суды из-за процессуальных ошибок, но те, кто соглашается их заплатить, иногда получают "бонус" от представителей ТЦК.

"Как свидетельствует практика, до трети всех наложенных штрафов от ТЦК отменяются судами. В основном из-за процессуальных нарушений", — рассказал адвокат Олег Леонтьев в эфире "Утро.LIVE".

По его словам, часто сотрудники ТЦК не полностью соблюдают процедуру при составлении административных материалов. Именно это и это может стать основанием для успешного обжалования штрафа.

Также, по его словам, нарушители договариваются с представителями ТЦК об отсрочке мобилизации в обмен на уплату штрафа. Они заключают своеобразные "джентльменские соглашения".

"Человек был привлечен к административной ответственности, он не отрицает это, но ему нужно 2-3 месяца для решения личных вопросов. Но у этого человека нет оснований для отсрочки. Здесь есть даже "джентльменское соглашение" с работниками ТЦК: да, он уплатит штраф и его не будет обжаловать, но они 2-3 месяца не будут его мобилизовывать", — рассказал адвокат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, за какие нарушения можно получить штраф от ТЦК. Санкции могут быть как административными (штрафы), так и уголовными (при повторном или преднамеренном нарушении).