Разом із сестрою: стало відомо, де зараз Надія Савченко

Була поранена, але знову в строю

У мережі з’явилися повідомлення про долю народної депутатки VIII скликання, Героя України, яка провела в російському полоні майже два роки, Надії Савченко.

Журналіст Володимир Бойко у коментарях у соцмережі Facebook написав, що Надія разом із сестрою Вірою служить в армії.

За його даними, Надя Савченко є командиром роти у 112 бригаді ТРО, а її сестра Віра у тому ж батальйоні служить у саперному взводі.

Він додав, що навесні Надію присипало у бліндажі, де вона отримала поранення. Наразі військовослужбовиця перебуває в армії.

За словами Бойка, він розмовляв із Савченко телефоном кілька днів тому.

Зазначимо, що офіційної інформації щодо цього немає.

Раніше повідомлялося, що військова частина, до якої мобілізувалась Надія Савченко, належить територіальній обороні Деснянського району Києва. Таким чином, як мінімум, на Троєщині Герой України точно перебувала.

Це опосередковано підтвердила і сама Савченко, коли у лютому 2022 року через соціальні мережі шукала рації для тероборони Троєщини.

Савченко не афішувала, чим саме займається та де знаходиться. Зростаючий інтерес суспільства до її особи підштовхнув Савченко влітку 2022 року записати в соцмережі різке звернення до українців. У відео вона чітко дала зрозуміти, що не прагне створювати "видосики" заради хизування або показухи.

Попри регулярні публікації в TikTok, Савченко, як і раніше, не розкриває, де знаходиться. Відомо, що в листопаді 2022 року Надія Савченко, яка мобілізувалася як старший лейтенант, отримала чергове військове звання капітана.

Сестра Надії, Віра Савченко, служила саперкою у 127-му батальйоні ТРО та вже встигла здобути нагороду "Хрест Військова честь".

Останній пост Надії у Фейсбуці датується 7 січня 2023 року.

Нагадаємо, "Телеграф" розповів про дитинство та юність Надії Савченко. Спочатку вона вивчилася на модельєра, але завжди мріяла бути льотчицею і здійснила свою мрію.