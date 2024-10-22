Замість будівництва метро в Києві підрядники поклали гроші на депозит: скільки встигли заробити

Злочинну схему викрили правоохоронці

Підрядник поклав на депозити в банк гроші, одержані з бюджету Києва на будівництво метро на Виноградар. Таким чином вправні "підприємці" заробили на відсотках понад 139 мільйонів гривень.

Підрядник тепер має повернути всі ці кошти Київській міськраді. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Відомо, що комерційна структура розмістила гроші, одержані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, на депозитних рахунках у банку. Таким чином підрядники заробили відсотки у сумі понад 139 мільйонів гривень.

"У жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду столиці з позовом і вимагала стягнути з підрядника безпідставно набуті кошти на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ця справа неодноразово розглядалася судами різних інстанцій і передавалася "з рук до рук". Зрештою, апеляційний господарський суд зайняв бік прокурора і тепер підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 мільйонів гривень.

Нагадаємо, будівництво метро у напрямку Виноградаря стартувало ще у березні 2019 року. Тоді метробудівці почали прокладати першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди". Це ділянка довжиною 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої лежить на глибині 40 метрів. При цьому частина перегону повинна проходити в зсувній місцевості з численними ґрунтовими водами та під річкою Сирець.

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги зросла до 6,3 млрд. гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію наприкінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го термін здачі проекту перенесли спочатку на 2023-й, а тепер запуск двох станцій офіційно зміщено вже на 2024 рік.

При цьому наприкінці вересня цього року правоохоронці провели обшуки в офісах "Київметробуду", експертної установи та підрядних організацій за підозрою у розтраті коштів на будівництві метро на Виноградарі. Як уточнювали у прокуратурі Києва, тоді за результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці, а зараз триває її дослідження.

Цього ж року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який звільнився з посади після гучного корупційного скандалу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві було екстрено закрито шість станцій метро на "синій" гілці. Це сталося через розгерметизацію та підтоплення тунелю між "Деміївською" та "Либідською".

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками в рамках розслідування обставин аварії в шахті метро.

Потім з’явилася інформація про те, що над "затопленою" станцією метро у Києві сталася нова НП. На тротуарі з’явилися помітні тріщини, а в однієї з електричних опор утворилася глибока вирва — тут активно почав просідати ґрунт.

Потім стало відомо, що при будівництві синьої гілки столичного метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" було допущено багато помилок. Проте сам проект будівництва не містив критичних недоліків.