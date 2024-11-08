Ще одна керівниця МСЕК попалася на вимаганні з військових на Кіровоградщині

Жінці повідомили про підозру

Керівницю однієї з районних МСЕК у Кіровоградській області викрили на одержанні хабаря. За гроші вона обіцяла колишньому військовослужбовцю допомогти у встановленні інвалідності.

Про це 8 листопада повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Зазначається, що жінці вже було повідомлено про підозру.

"При процесуальному керівництві Кіровоградської обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці одного з районних МСЕК комунальної установи "Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи", яка також є депутатом міськради (ч. 1 ст. 36). — йдеться у повідомленні.

Наслідком було встановлено, що підозрювана обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого визнали непридатним через отримане поранення, посприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково. Ціна такої послуги – 2 тисячі доларів.

Нині вирішується питання обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 7 листопада заступник головного лікаря Центральної МСЕК попалася на великому хабарі.