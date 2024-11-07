Заступниця головного лікаря Центральної МСЕК попалася на великому хабарі

У заступниці головного лікаря вилучили велику суму готівки

Правоохоронні органи виявили та затримали ще одну робітницю МСЕК, яка допомагала чоловікам уникнути мобілізації. Цього разу йдеться про заступника головного лікаря Центральної МСЕК Міністерства охорони здоров’я України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Жінка за 2 000 доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному чоловікові в отриманні ІІ групи інвалідності, що давало б привід виключити людину з військового обліку.

Під час обшуків у неї вилучили близько 20 000 доларів США, а також документи, що свідчать про злочинну діяльність. Серед них — фейкові довідки щодо оформлення інвалідності, особисті справи та іншу документацію.

Затриманій повідомили про підозру за ч.3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

Тим часом у Національній поліції України повідомили, що у разі визнання вини судом затриманій може загрожувати до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Нацполіції України під час оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, перебуваючи у СІЗО, намагався оформити собі групу інвалідності.