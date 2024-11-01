Різкий розпуск МСЕК. Правозахисники оцінили ризики для осіб з інвалідністю

Від висновку МСЕК багато чого залежить

У ситуації з реформою МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) вплив на осіб з інвалідністю є важливим, бо від висновку МСЕК багато чого залежить. Про це "Телеграфу" розповіли правозахисники громадської організації "Fight Ror Right".

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"Від того, що написано в індивідуальній програмі реабілітації, від вчасності оформлення документів для людини з інвалідністю залежить дуже багато. Тому під час реформування системи дуже важливо пам’ятати, що питання не тільки в подоланні корупції, а і в тому, що від роботи цієї системи залежить життя багатьох людей з інвалідністю", — попереджають в ГО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО за фактами численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему.

За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади щодо вертикалі контролю за МСЕК.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії.

Вже 28 жовтня стало відомо, що функції центральної медико-соціальної експертної комісії наразі виконуватиме Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності у місті Дніпро.