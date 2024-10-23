Чи вирішить реформа проблеми МСЕК: аналітик дав цікаву відповідь

Ліквідація МСЕК має на меті не усунути всі складнощі, а хоча б зменшити їх

Анонсоване президентом Володимиром Зеленським рішення про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), чимало членів яких було викрито у корупції, та реформа системи не призведе до вирішення проблем із призначенням інвалідності пересічним громадянам.

Про це YouTube-каналу Telegraf UA розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочко.

Експерт нагадав, що є нормативно-правові акти, які встановлюють порядок отримання і відповідності тій чи іншій групі інвалідності, визначення придатності або непридатності до військової служби. Але при цьому громадянам треба й самим читати і знати законодавчу базу.

— Випадків, коли є підстави звертатися до суду, вкрай багато. Якщо ми говоримо про великі міста (Київ і обласні центри), де люди більше обізнані із законодавством, вони розуміють порядок відстоювання цих прав і мають шанс відстояти це право в суді, — каже очільник "Вежі".

Мабуть, я був би наївним, якщо скажу, що реформа вирішить всі проблеми. Ні, не вирішить —людський фактор буде присутній в будь-якому випадку. І у нас будуть проблеми, але завдання на даному етапі стоїть зменшити кількість таких проблем.

Як приклад Валерій Клочко навів реакцію наших західних партнерів на історію з головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, чий чоловік лежав на ліжку зі знайденими при обшуку 6 млн доларів готівкою:

— Нам кажуть: "У вас не вистачає грошей на дрони, то он на ліжку у вас мільйони лежать". І таких прикладів маса.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що після скандалу з масовим призначенням інвалідностей прокурорам на Хмельниччині генпрокурор Костін подав у відставку.